旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

▲旅韓部落客分享有關韓國地鐵「5個不成文潛規則」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近年台灣民眾出國除了愛去日本，鄰近的韓國也成為熱門旅遊勝地。有不少人到當地玩的時候發現地鐵方便又票價親民，但知名旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」表示，韓國地鐵有些「潛規則」並不會寫在告示上，像是亂坐孕婦席跟博愛座雖然不會被當面指責，但恐遭到韓國人白眼。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文指出，有很多人第一次到韓國玩，發現地鐵方便又票價便宜，但卻有不少旅遊書上沒寫的潛規則。首先，在人潮擁擠的韓國地鐵站內，最忌諱突然在人流交匯處停下。由於韓國人生活步調極快，走路速度驚人，若遊客在電扶梯出口、樓梯口、驗票閘門或是通道正中央突然停下來查地圖或滑手機，極易造成後方人群追撞。因此建議若在地鐵站內一時找不到路或需要確認出口，應先往通道兩側靠攏，站到不影響動線的位置再處理資訊。

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其次，關於上下車的禮儀，「卡在車門口」被視為大忌，韓國地鐵在尖峰時段的載客量極高，車門開啟瞬間，上下車人潮交織，若乘客上車後立刻停在門邊確認路線，或因擔心過站而死守門口不放，將成為眾人眼中的「擋路石」。「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，進入車廂後若內部仍有空間，應盡量往中央移動；若必須站在門邊，當列車抵達每一站時，也應暫時踏出車外或側身讓路，讓內部乘客順利下車後再回位。

第三點則是博愛座與粉紅色孕婦專用席空著也不能坐下，「不奇而遇 Steven& Sia」指出，許多台灣遊客或許習慣在博愛座空著時先入座，但在韓國這類座位即便全車擠滿乘客，通常也會保持空位，專門預留給真正有需求的人。尤其是粉紅色的孕婦席，在韓國社會具有極高的專屬性，若看起來健康的觀光客直接入座，即便旁人不發一語，仍可能遭白眼。對此，他們特別強調，除非真的是行動不便或有急需，否則應避免落座，以免觸動當地社會的敏感神經。

第四點為針對尖峰時段的搭乘細節，「不奇而遇 Steven & Sia」建議將後背包改為前背或提在手中，特別在首爾地鐵的上下班時間，車廂內幾乎沒有轉身餘地，背在後方的包包極易在移動間碰撞到後方乘客而不自知。因此為了體貼鄰近乘客，韓國在地通勤族多半會自然地將包包轉至胸前。

最後一點，遊客進入地鐵站後必須學會區分「一般列車」與「急行列車」，韓國地鐵如1號線、4號線及9號線等重要幹道，皆設有跳站停靠的急行班次。許多觀光客因語言不通，常抱持「車來就上」的心態，若目的地是小站卻誤搭急行車，往往會發生過站不停的窘境，進而耽誤後續趕搭飛機或火車的行程。「不奇而遇 Steven & Sia」建議，上車前應仔細核對月台螢幕資訊，確認該班次是否停靠目的地，有時多等幾分鐘搭乘普通車，反而比坐錯車再折返更加省時安心。

「不奇而遇 Steven & Sia」總結，韓國地鐵不僅是代步工具，更是韓國社會文化的縮影，反映出高效率、快節奏卻又彼此節制的集體氛圍。雖然現在韓國推行如「氣候同行卡」等交通優惠方案，對自由行旅客極其友善，但要真正享受旅遊樂趣，理解當地的社會禮儀同樣重要。他們認為透過觀察在地人的站姿、音量及空間分配，遊客能在細節中感受韓國的獨特生活美學，並在旅途中展現成熟的國際觀光客風範。

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