力挺偏鄉學子　家長會長協會捐助公東高工助學金

▲家長會長協會捐助公東高工助學金。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

長期關注台灣教育發展的全國高中高職家長會長協會，於4月26日由第11屆理事長譚巽言率團前往台東，參訪在技職教育領域具代表性的台東縣私立公東高級工業職業學校，並捐贈新台幣24萬9千元獎助學金，支持偏鄉學子學習與技藝培育。

本次參訪活動由公東高工校長李恭榮接待，雙方就基層技職教育發展與人才培育議題進行交流。參訪團成員約36人，包含監事長及歷任理事長等代表，透過實地走訪深入了解學校教學現場與辦學理念。

在校方安排下，參訪團走訪木工、機械等實習工場，了解學生實作學習環境與教學內容，並參觀校內具歷史意義的公東教堂，從技術訓練與人文教育並重的校園氛圍中，感受學校長期累積的教育精神與文化特色。

全國高中高職家長會長協會表示，公東高工在技職教育領域表現穩健，不僅重視學生專業能力培養，也兼顧品格教育與學習歷程，是技職教育的重要參考典範。理事長譚巽言指出，透過此次實地參訪，更貼近第一線教育現場，期盼以實際行動支持學校發展，並引起社會對偏鄉教育與技職人才培育的關注。

校長李恭榮表示，學校秉持創校精神，致力培育兼具專業能力與品格素養的技職人才，對於協會遠道而來關心與支持表達感謝。他指出，此筆捐款不僅提供經費協助，更代表對學生努力的肯定與鼓勵，讓學子感受到社會支持，提升學習動力。

校方表示，相關經費將運用於弱勢學生扶助及專業競賽培訓，協助學生在穩定學習環境中精進技藝。未來也將持續深化教育交流，強化技職人才培育，回應社會對技職教育發展的期待。