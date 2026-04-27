4月底開始「好運三大生肖」　吉星加持、收穫可期



▲4月底開始將有幾個生肖迎來好運。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

四月底將迎來一波運勢轉折點，整體氣場逐漸升溫，根據《搜狐網》運勢專欄分析，有三個生肖將在四月底開始走入順風期，無論是事業發展、財務規劃，還是機會掌握度，都明顯優於以往。一起來看看，究竟是哪三個生肖率先迎來好運！

生肖鼠

四月底開始，屬鼠的人迎來運勢轉強的階段。你向來觀察細膩、反應靈敏，這段時間對市場與環境變化格外有感，容易在理財與投資上抓到合適時機。不論是調整資產配置，或評估新的收入來源，都能做出相對理性的判斷。同時，你面對壓力時的穩定心態，也成為化解挑戰的關鍵。只要維持審慎與彈性並行，機會往往會在不經意間出現。

生肖牛

四月底起，屬牛的人在事業上逐步迎來收穫期。長時間的努力與累積開始展現成果，無論是專案進度還是職場評價，都朝正向發展。你踏實穩健的做事方式，讓人放心託付重任，也為後續發展奠定基礎。財務方面同樣維持穩定成長，懂得規劃與控管風險，使收入結構更為扎實。這段時間適合持續耕耘，成果會比想像中來得更穩當。

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生肖龍

四月底開始，屬龍的人財運與事業運同步升溫。你的眼光與判斷力在此時特別明確，能看清趨勢走向，為自己找到更有利的位置。若有投資或合作機會，經過審慎評估後行動，往往能帶來不錯的回報。此外，你的影響力與領導特質也逐漸被看見，容易吸引資源與夥伴靠攏。整體發展節奏加快，只要穩步推進，成長空間值得期待。