北海道今年首起熊害！巨熊「滾落再起身」反撲　69歲獵人臉頭重創

▲棕熊站在岩石上。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道後志地區島牧村發生野熊攻擊事件，一名69歲男性獵友會成員在進行春季管理捕獵時，朝著一頭約2公尺長的野熊開槍，儘管已擊中野熊，豈料熊隻卻從斜坡滾落後起身反撲，導致男子臉部與頭部重傷送醫，所幸無生命危險。

根據日媒《讀賣新聞》、《日本新聞網》，壽都警察署指出，北海道傳出今年以來首起通報的人類遭熊隻攻擊事件，發生於當地時間昨（26）日下午5時，地點位在島牧村泊地區山中。當時該名男性與另外4名獵友會的成員，一同參與「春期管理捕獲」，以此控制並減少在人類村落或活動範圍附近所出現的野熊。

一行人在山區發現一頭體長約2公尺的野熊，隨即由該名男子開槍射擊。子彈成功命中後，野熊從山坡上滾落至下方溪谷附近，但並未當場死亡，反而是起身反擊，直接撲向開槍的獵人。男子遭攻擊後，臉部與頭部嚴重受創並大量出血，現場人員隨即通報119求救，並將其送往醫療機構治療。

警方表示，襲擊男子的野熊之後已由其他獵人當場擊斃，避免進一步危害。當局指出，此次為北海道今年首度出現熊隻襲擊人類事件，顯示春季期間野熊活動頻繁，目前警方正針對當時射擊與熊隻行動路徑等細節展開調查，釐清完整事發經過。