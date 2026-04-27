毒蟲發現賣家「沒帶貨還想交易」　台中地院旁近距離開槍射肚

▲警方將張男移送台中地檢署。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中地方法院後方街道昨天（26日）下午發生槍擊事件，1名林姓男子在車內遭1名張姓男子開槍擊中腹部，林男送醫無生命危險，張男逃回家中後遭警方逮捕。據了解，本案發生原因是源於毒品交易糾紛，張男要向林男購買毒品，車內商談時卻發現林男竟沒把毒品帶在身上，認為自己被耍，憤而朝林男射擊。警方今天下午完成筆錄製作，依槍砲、殺人未遂罪嫌將張男移送台中地檢署偵辦。

昨天下午2時30分，張男（46歲）於四維街、府後街口，進入林男（27歲）車內，雙方對談不久後，張男在車內朝林男腹部射擊1槍，隨後徒步逃逸；林男中彈後逃向附近咖啡廳騎樓，向民眾求救，警消獲報到場協助送往中國醫搶救，無生命危險。

▲▼台中地院後方傳槍響，起因是毒品糾紛。（圖／民眾提供）

據悉，張、林都有毒品前科，林是賣家，張為買家，昨天2人約定在案發地點交易毒品，張男上車之後卻發現林男並未帶毒品，還疑向他要求「先付錢、後交貨」，張男認為林男欺人太甚，不顧身處地點就位在台中地院後方，直接掏出懷中手槍射擊林男。

案發後檢警迅速鎖定張男身份，發現張男逃回家中，於同日下午5時20分在住處將他查獲，張男沒有反抗，乖乖就範，警方並於現場搜到作案改造手槍1把；警方今天初步偵訊完畢，依法將張移送台中地檢署進行複訊，後續將追查張男槍枝來源，並對林男毒品向上溯源。