王俐人「真的直接脫給你」　律師讚1點：完全沒騙流量！人妻群力挺

▲王俐人轉戰SWAG，李怡貞力挺「看到女人的自信」。（圖／SWAG提供）



記者劉維榛／綜合報導

外傳女星王俐人是因債務問題而轉戰SWAG，她首日穿上絲質情趣睡衣讓男優按摩身體，隔天改以「雙人瑜伽教學」的形式登場，未料引來網友酸言酸語。對此，律師李怡貞直言，王俐人「完全沒有嘴砲，沒有在騙流量」，外界看到的是難堪與露點，但她看到的是一名50歲女人的堅韌、自信與從容不迫。

律師李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文表示，一樣都是加入成人平台，王俐人至少真的直接脫給大家看，「完全沒有嘴砲，沒有在騙流量」，且以王俐人的教育程度，絕對知道自己會遭遇怎樣的攻擊。

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她也感嘆，許多人看到的是難堪與露點，但自己看到的是一名50歲女人的堅韌與自信，還有從容不迫。李怡貞認為，王俐人不偷不搶，也沒有破壞別人的家庭、搶占原生家庭的資源。

李怡貞最後直言，真要說的話，這世界上其實「下海仔」有很多種，有噁爛亂騙的一種，也有負責認分的一種，並替王俐人加油。

若走到欠債這一步！人妻群也挺：為了孩子什麼都敢做

貼文曝光後，底下網友也聲援力挺，「她不只不偷不搶，也未因利益而公開造口業或噁爛亂編傷害或污衊他人，合法的用自己勞力償還債務，應該尊重她，加油」、「真的，她讓人感覺是很舒服的狀態，鬆鬆的氛圍」、「我也在想，如果真的走到這一步的時候…我為了三個小孩什麼都敢做」、「看她這樣也是很心酸，真的沒必要再嘲諷她，希望她越來越好」。