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母親節送禮怎麼準備？電商揭熱門選品方向　療癒與實用更受青睞

母親節送禮 樂天市場揭６大選品指南（圖／樂天市場提供）

▲電商平台觀察消費趨勢發現，「個性化選品」成為母親節送禮主流。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節即將到來，電商平台檔期活動陸續開跑，眾多品項同步推出優惠，而根據平台觀察，放鬆療癒的按摩家電、精選美妝保養，以及日常居家用品皆為熱門送禮選項，其中「按摩家電」、「美妝保養」等關鍵字搜尋熱度皆成長逾3倍，顯示兼具療癒感與實用性的選品成為優先考量，此外，現代母親的角色與愛好日趨多元，「個性化選品」亦是送禮主流，可作為消費者在挑選母親節禮物時的參考方向。

母親節將近，不少人開始思考要送什麼給媽媽表達感謝。東森購物網推出「媽咪我挺妳」檔期，集結專櫃保養、機能保健與生活選品等多元品項，並搭配限時優惠吸引買氣，像是資生堂百優精純乳霜價格下殺3千元有找，SK-II青春露也落在5千元以內，時尚配件如COACH新品則有全面8折優惠，從保養到穿搭都能一次準備。想帶媽媽吃好料慶祝，十二廚平日自助式午餐單人券4張享78折，饗食天堂、王品牛排、陶板屋、漢來海港餐廳等餐券也有特惠，讓外出用餐有不同選項。活動期間同步推出滿額回饋、登記送與抽獎活動，全站寵媽回饋5%樂透金，滿額再抽AI智控洗乾衣機。

母親節將近，東森購物網推出「媽咪我挺妳」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「媽咪我挺妳」迎接母親節。（圖／翻攝自東森購物）

瞄準母親節送禮需求，蝦皮購物4/27、4/28兩天搶先開跑「禮享母親派對」，集結寢具、餐廚、水杯等居家好物下殺3折起，包括亞汀 60支天絲床包、樂扣樂扣 嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯、Nooz Helix 乳膠獨立筒床加枕，以及 ZWILLING 德國雙人牌不鏽鋼湯鍋等皆有限時特價；5/5當天加碼精選按摩家電、美妝保養、保健食品等寵媽好物祭7折起優惠，像是輝葉WULA超有力小沙發按摩椅、理膚寶水MELA淡斑精華組、m2美度超能膠原飲6盒組，從放鬆療癒到日常保養，用划算的方式傳遞心意。

樂天市場今年特別精選6大類型選品指南，涵蓋「吃貨型」、「養生型」、「時尚型」、「運動型」、「文青型」及「探索型」，協助消費者根據媽媽的個性與生活樣貌，挑選最精準且具溫度的命定禮物，其中推薦減糖、無麩質的母親節點心與蛋糕，例如杏芳 原味減糖乳酪球禮盒、蕃薯藤 無麩質北海道乳酪米蛋糕，讓媽媽在特別的日子放鬆身心，不必擔心忌口問題，享用甜蜜滋味無負擔；嚴選日本名店限定甜點直送，例如伊藤久右衛門 抹茶點心拼盤、井桁堂 磅蛋糕綜合禮盒，在家也能同步品嚐道地美味。

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