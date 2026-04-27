千呼萬喚始出來？徐巧芯朝野協商首提軍購8000億　待藍黨團5/5拍板

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前向《ETtoday新聞雲》透露，軍購特別條例金額上調至8000多億是藍白一致方向。立法院今（27日）朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，藍委徐巧芯會中建議，不把軍購、商購分開，國民黨比較無共識，所以她建議先處理軍購，再處理商購、委製，有一些回到一般預算編列；徐也提到，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右。立法院長韓國瑜聽聞後說，「這數字第一次出來」。不過因黨團認為金額、項目有調整，要經過黨團大會正式通過才能決定，所以韓國瑜裁示5月6日再開協商。

▲徐巧芯27日在朝野黨團協商發言。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

韓國瑜27日下午第三度召集朝野黨團，協商軍購特別條例，主要是就深水區的金額上限、採購項目進行討論。在討論第五條所需經費時，徐巧芯表示，她建議先處理軍售（FMS）部分，過了之後商售（DCS）、委製都有討論機制。

徐巧芯指出，國民黨現在版本是3800億元+N，而她從1.25兆包還FMS、委製、商購去衡平計算，可以算出FMS全部最基本是8000億元左右，第二波部分也就是愛國者飛彈、戰場指揮管理系統、台美技術合作幾項，這些國民黨會堅持訂定要有美方授權，定義上也可以用符合建軍需求，這些國民黨版都有寫。

徐巧芯強調，但1.25兆條例上不把軍購、商購分開，國民黨比較無共識，會堅持按順序，「先處理軍購，再處理商購、委製，有一些回到一般預算編列」。徐舉例，之前採購66架F-16V的新式戰機特別條例，官方評估是高達4000億元，後來收斂到2500億元，就是飛機本體跟後勤訓練列入，但掛彈、後勤體系等武器彈藥，則另外編回一般預算，所以政院應該回去回去思考。

徐巧芯也說，提到的產線部分，難道特別條例開8年，8年以後要再開會議討論來決定產線是否繼續？這涉及600億元，所以回歸一般預算較合理；無人機部分，則因為有特殊迭代狀況，需要特別條例，這在軍購過了後可以再討論，但需要溝通。

最後徐巧芯表示，她建議：第一、先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，也就是要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批大概8000億元，除此之外的，必須思考要放回一般預算的有哪些，這樣比較好，例如產線 ，需要再提出特別預算的，經過溝通，另外按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代。

韓國瑜聽聞後說，徐巧芯提出軍購8000億元，「這數字第一次出來」。在朝野休息討論後，韓國瑜裁示，黨團正式提出，因為金額、項目有調整，要經過黨團大會正式通過才能決定，要徵詢所有黨團成員意見，所以訂於5月6日下午三時再協商，散會。

據了解，國民黨團發布甲級動員，將於5月5日召開黨團大會處理。