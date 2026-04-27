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沈慶京聲請「台灣全島」跑透透　抗告「已逾時」遭高院駁回確定

我們想讓你知道…威京集團主席沈慶京因涉及前台北市長柯文哲京華城容積率弊案，一審遭重判有期徒刑10年，法院並裁定加保3千萬元，實施科技監控，並限制住居於台北市。但他卻想全台灣島跑透透，因此聲請變更監控範圍到全台灣島，但台北地院駁回。沈慶京抗告，但卻錯過法定抗告期限，因此高等法院裁定駁回。

▲▼台北地院審理京華城案，18日入夜開完庭，柯文哲受訪表示聽同案被告陳述，覺得「今天是我最難過的一天！」，沈慶京、應曉薇相繼離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲沈慶京遭科技監控後，想聲請擴張監控範圍為全台灣，遭法院駁回。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

威京集團主席沈慶京因涉及前台北市長柯文哲京華城容積率弊案，一審遭重判有期徒刑10年，法院並裁定加保3千萬元，實施科技監控，並限制住居於台北市。但他卻想全台灣島跑透透，因此聲請變更監控範圍到全台灣島，但台北地院駁回。沈慶京抗告，但卻錯過法定抗告期限，因此高等法院裁定駁回，本案不得再抗告，沈慶京確定只能在台北市區內活動。

沈慶京捲入京華城容積率弊案，2024年8月間案發後就遭檢調單位逮捕，而後遭到羈押。案件偵查終結起訴後，沈慶京也未立刻獲得交保，但因他高齡已達78歲，羈押後身體開始出現狀況，包含嚴重泌尿系統感染、血尿、高血壓，並曾出現全身抽搐、眼睛短暫失明等症狀。他雖一度獲得保外就醫，並不斷向法院聲請交保。法院最後於去年7月間裁定交保，保金為1億現金、2億人保，另外限制住居、限制出境、限制出海，也須配戴科技監控設備，監控範圍為台北市內。

雖然沈慶京獲得交保，但仍有許多意見。他先前就向法院表示過，因為科技監控範圍僅限於台北市，他要到新北市三芝區祭拜父母時，還需要向法院另外提出聲請。此外，上個月本案一審判決，沈慶京遭判處有期徒刑10年。而法院宣判後，隨即諭知沈慶京加保3千萬元。

而在本案一審判決前，沈慶京就聲請變更科技設備監控範圍至台灣本島。他指出，本案中涉案情節較多、較重之同案被告，甚至都已經解除限制住居，若法院再繼續對沈慶京限制活動範圍只限於台北市，有違平等原則。且沈慶京自稱，已經被施以電子監控，歷來均有按時出庭，絕無可能棄保潛逃，請求變更科技監控範圍。

不過審理的台北地方法院不採信，在一審判決前的3月20日，就裁定自3月24日起，延長沈慶京的科技監控與限制出境等處分8個月。

沈慶京不滿，於4月7日具狀向高等法院提出抗告。但高院收案後，認為本案3月20日裁定，依照《刑事訴訟法》規定，最遲應於4月2日就要提出抗告，但沈慶京卻遲至4月7日才聲請，已經過了法定10日抗告不變期間。所以高院裁定沈慶京抗告不合法，且無從補正，應予駁回。

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