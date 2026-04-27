22歲女在家遭性侵殺害　嫌稱「她不給我錢」恐怖行徑曝光

▲男子疑似不滿遭解僱，潛入官員家中性侵殺害其22歲女兒。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名男子在被解僱之後，潛入前雇主住處將其22歲女兒性侵殺害，事後還把受害女子拖向保險箱前，企圖利用死者指紋解鎖保險箱，儘管指紋解鎖失敗，但他還是撬開保險箱竊取現金珠寶後離去。他在落網審訊期間毫無悔意，更稱因受害者不給錢而攻擊她。

印度時報、NDTV等報導，受害女子是印度稅務局官員的女兒，當時獨自在家準備公職考試。男子拉胡爾（Rahul）原本在女子家中上班，大約是在案發前1個多月遭解僱，調查人員透露，他持備用鑰匙進入這戶人家，直接前往受害女子所在之處。

案發當天上午，拉胡爾向受害女子謊稱來領取拖欠工資，隨即拿起檯燈將她擊昏。警方透露，拉胡爾攻擊她之後，用手機充電線勒住她的頸部，接著趁她失去意識期間施以性侵。

隨後，拉胡爾把她拖下樓來到放著保險箱的房間，企圖使用她的指紋解鎖，但未能成功。不過他後來撬開保險箱偷走現金珠寶，換掉染血衣物，並在受害者父母返家之前離開。

驗屍報告顯示，女子頭部與全身多處受傷，鼻部骨折，死因是生前遭人勒頸致窒息。審訊期間，他供稱，當初會痛下殺手的原因只是因為受害者不給他錢。

拉胡爾的父親與受害女子的父親在同一個辦公室上班，每月可領到2萬盧比的薪水，但沉迷網路遊戲、經常跟人借錢，因此遭到解僱。拉胡爾目前已經落網，調查指出，他除了涉及本案外，此前還涉及另一件性侵案。