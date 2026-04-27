黑歷史被挖！高雄警官邀女警開房泡湯　18年前偷吃女兒28歲家教

▲高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄某分局一名二線三星警官遭爆對女警大開黃腔，甚至假借爬山名義邀約「開房泡溫泉」，被拒絕後還疑似職場霸凌，市警局獲報後已展開調查。這名警官原定7月退休，案發後急忙申請6月「提早閃人」，如今還被挖出18年前就曾大搞婚外情，對象竟是女兒的數學女家教，當時還被元配直擊打赤膊與女家教同床，這名女家教還因此被法院判了3個月的徒刑。

據了解，該名主管被指控日前竟對女部屬言語性騷擾，甚至開口邀約：「要不要一起去爬南橫、泡溫泉？」隨後更直白要求開房間。女警不甘受辱，嚴詞拒絕並憤而舉報性騷擾及職場霸凌。

分局表示，4月8日及14日已分別受理性騷及霸凌案，目前由外聘委員組成調查小組。雖然該主管想在6月初提早退休避風頭，但分局強調：「不論退休與否，案子照樣查到底！」

隨著性騷案爆發，這名警官過往行為也遭起底，根據法院判決，18年前他替女兒請了一名28歲的廖姓數學家教，沒想到竟教到床上，該警官帶著女兒搬進鼓山區新家與廖女同居，把元配和老父母丟在舊家。

元配破門捉姦時，驚見丈夫只穿一條內褲，與穿著T恤內褲的廖女同躺主臥大床，兩人第一時間辯稱「只是借廁所」，加上當時警方並沒有扣到保險套等物證，檢方以2人共處一室，不能證明有姦淫行為，對廖女處分不起訴。

警官妻不甘受辱聲請再議，並在談判中錄下關鍵證詞，警官妻勸廖女「你們最好能夠避孕，不要再生個小孩出來」，廖竟回「我們一直有在避孕，我已經裝避孕環了」，讓警官妻傻眼，法院最後依相姦罪判廖女徒刑3月。