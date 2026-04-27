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108輛M1A2T戰車全數完成交運　陸軍：台美軍購成功典範

▲陸軍司令部向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成。（圖／陸軍司令部提供

記者郭運興／台北報導

陸軍司令部今（27日）表示，本軍向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成，最後一梯次28輛於今日運至裝訓部，各類裝備如期繳交，開始接裝訓練。陸軍強調，此合作為台美軍購寫下成功典範，籲請國人給予支持與鼓勵，籌購新式武器裝備，以維戰力不輟。

陸軍司令部表示，本軍向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成，第三批次已於今日順利運抵裝訓部，後續完成接裝與測試後，將逐步納入戰備序列，有助陸軍新一代戰力之提升。

陸軍指出，「銳捷專案」建案期程108-116年，首批M1A2T戰車於113年12月交貨，後續在114年7月交貨42輛，最後一梯次28輛也於今日運至裝訓部，各類裝備如期繳交，開始接裝訓練。

陸軍表示，顯示台美雙方自專案啟動後的各項作業與進度，在緊密合作下，終能全數順利交付，為台美軍購寫下成功的典範。

陸軍表示，M1A2T主力戰車具備優異火力、防護力及機動性能，可有效遂行城鎮及複雜地形作戰任務，並強化地面部隊整體作戰效能。

陸軍強調，維持有效嚇阻戰力，以確保國家安全，是陸軍官兵共同責任與目標，籲請國人給予支持與鼓勵，籌購新式武器裝備，汰除不符作戰需求與成本效益的裝備，以維戰力不輟。

▲▼陸軍司令部向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼陸軍司令部向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼陸軍司令部向美採購108輛M1A2T戰車，全案共區分三批次交運，均依計畫節點如質如期達成。（圖／陸軍司令部提供）

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