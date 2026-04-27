女墜大漢橋失蹤　警消隔日持續搜救…意外發現另一具男性浮屍

▲新北消防搜救昨晚落水案時，意外尋獲另一名失蹤男子遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區大漢溪昨（26日）晚間有民眾目擊一名女子疑從大漢橋跳入水中失蹤，消防局昨天搜索未果，今（27日）上午在下游繼續執行搜救任務時，意外在堤外便道岸邊發現一具男性遺體。然而，經警方採證辨識，確認死者為日前報失蹤的65歲的劉姓男子，與昨晚落水者身分不符，目前已通知家屬並釐清落水原因。

昨天晚間11時許，有民眾直擊一名女子在大漢橋往新莊方向機車道疑似跳水，警消獲報後隨即展開水陸搜救，但因深夜視線不佳且水流湍急，當晚並未發現蹤影。今天上午9時許，消防隊員持續針對這件落水意外執行搜救任務。當搜救艇行駛到新莊區堤外便道往三重方向9.7K處時，搜救人員發現一名男子倒臥岸邊，原本以為是昨晚的失蹤者，立即上前打撈並移往岸上。

新莊警分局獲報後立即到場採證，經清查跡證及聯繫家屬，證實今天尋獲的死者為65歲的劉姓男子，並非昨晚大漢橋上落水女子。初步勘驗劉男遺體，外觀並無明顯外傷或打鬥痕跡。經聯繫死者弟弟到場，對死因暫無異議，初步排除外力介入。將報請檢察官進行刑事相驗，以釐清確切死因。

由於劉男身分已確認，且與昨晚大漢橋報案落水的女子並非同一人，警消將持續針對大漢橋落水區域及下游路段擴大搜尋規模，並同步調閱橋面及周邊路口監視器，希望能盡早釐清落水男子的身分與下落。

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