想長高別只靠轉骨方！醫揭「最強神招」　還有3事要避開

▲近年來，兒童「性早熟」與身高發展問題備受家長關注。（AI生成圖／記者游瓊華製作）



記者游瓊華／台中報導

台中出現小一女童竟性早熟，讓家長憂心不已。近年來，兒童「性早熟」與身高發展問題備受家長關注。醫學定義指出，若男生在9歲前出現睪丸發育、體毛生長或變聲，女生在8歲前出現胸部發育、長體毛或初經，即屬於「性早熟」，家長要留意。

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▲鄭惟仁提醒，睡眠時間長短對於生長相當重要，國小生要睡9到11小時、國中生要睡8到10小時。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中醫院中醫科醫師鄭惟仁指出，許多家長為了讓孩子長得高，會購買市售「轉骨方」，但對長高最有幫助的絕對不是吃轉骨方。鄭惟仁強調，長高的關鍵有7至8成取決於先天基因，後天則應著重於三大習慣，包括維持均衡飲食並減少甜食、確保充足睡眠，國小生要睡9到11小時、國中生要睡8到10小時，以及每天進行跳躍運動。

▲鄭惟仁強調，長高的關鍵有7至8成取決於先天基因，後天則應著重於三大習慣，當中一個就是每天進行跳躍運動。（AI生成圖／記者游瓊華製作）



鄭惟仁也提醒，市售轉骨方是早期針對營養不足的兒童所設計，若孩童未出現長期挑食導致體重嚴重不足、骨齡發育偏慢，或是氣血不足與脾腎虛弱等體質虛弱症狀，不建議家長自行購買，隨意服用反而可能促進第二性徵發育。

此外，鄭惟仁點出三大避險原則，首先，減少食用雞、鴨、鵝等家禽類，以降低動物性荷爾蒙攝取；其次，家中應避免使用香水或芳香劑，防範環境荷爾蒙的干擾；最後，孩童在接觸過塑膠產品後，務必先洗手再接觸口鼻。面對孩童成長關鍵期，家長應建立正確衛教觀念，尋求專業醫師評估，才能真正為孩子的健康成長把關。