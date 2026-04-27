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沈伯洋選台北市長　李明賢估得票綠營基本盤四成：往上衝有難度

▲▼沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨傳徵召立委沈伯洋選台北市長。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市長人選遲遲未定案，但黨內各方資訊顯示，徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名。國民黨台北市議員李明賢今（27日）在接受專訪時表示，民進黨過去台北市長提名人都是火車頭，有黨內明星或未來要選總統的，這次若派沈伯洋，國民黨不會看輕，沈伯洋還是會有綠營基本盤，至少三成八至四成，但若要往上衝會有難度。

不過，2018、2022台北市長選舉，民進黨候選人其實都沒有守住近4成基本盤，包括2018姚文智得票率僅17.28%，創黨史最低紀錄，2022陳時中也僅有31.93%。

李明賢今日接受網路節目《新聞給問嗎？》主持人高嘉瑜專訪表示，對國民黨來講，民進黨不管派誰都不會看輕，因民進黨不管推誰都會有基本盤，但沈伯洋也有他的罩門與難度。李明賢開玩笑表示，自己甚至覺得高嘉瑜拿中間選票，會比沈伯洋強，高嘉瑜則回應，會用唱歌來幫忙輔選。

網友詢問，如果沈伯洋幫台灣基進台北市議員參選人吳欣岱站台，高嘉瑜會吃醋嗎？高則說，沈伯洋如果可以幫李明賢站台，自己也會支持的，對市長來說，票愈多愈好，只要對市長選票有幫助，一定都支持。

李明賢指出，過去民進黨派出的台北市長候選人，包括陳水扁、蘇貞昌、李應元等，到後來包括禮讓柯文哲，過去民進黨在台北市幾乎都是推最強，上次陳時中也是當初防疫期間曝光高的官員，若民進黨這次派沈伯洋，沈伯洋應該對市政要更熟悉。

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