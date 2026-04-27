台股盤中衝破4萬點大關！誰是天生「聚寶盆」？國外網站點名這個星座

▲台股於今（27）日盤中破4萬點大關，創下歷史新高。在全民關注投資理財的同時，占星專家分析這個星座具備強大的自律與長遠眼光，是星座界中公認的儲蓄與理財高手。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

台股今（27）日寫下歷史性的一頁！盤中首次攻上4萬點大關，最高觸及40194.92點，創下盤中歷史新高，引發全台投資人熱烈討論。在理財話題沸騰之際，不少人正思考該如何規劃手中的資金。外國網站《Bustle》文章便提到，雖然出生日期無法直接決定銀行存款的厚度，但在這波全民理財潮中，某些星座展現出的占星特質，確實讓他們在存錢與財務規劃上特別有天賦。

土象星座天生具備理財優勢

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在占星學中，土象元素與物質世界息息相關，因此受其守護的金牛座、處女座與摩羯座，通常對工作價值、物質資源及實質財富非常有感。尤其在股市波動劇烈的當下，這三個星座天生具備的務實與穩健，讓他們能更理性地看待財務變動，並在消費時保持冷靜。如果你的星盤中帶有強烈的土象能量，你可能會發現存錢與資產配置對你來說比別人更容易。

雖然步調穩健的金牛座和邏輯清晰的處女座都擅長管理現金，但若論及占星學上的長期儲蓄優勢，勤奮的摩羯座恐怕才是最大贏家。這要歸功於摩羯座的守護星——土星，這顆象徵成熟與長期規劃的行星，其能量絕非隨性揮霍，這種自律且謹慎的影響力，賦予了摩羯座強大的工作倫理、遠見與務實精神，讓他們能精打細算並穩定累積財富。

如果你出生在12月22日至1月19日之間，可能會發現設定儲蓄目標比想像中還要輕鬆。以下是摩羯座成為「星座存錢王」的三大原因：

一、強大的自律能力

受到土星「嚴師」般的特質影響，摩羯座內建極強的自律精神。面對市場上的各種誘惑或衝動消費，他們能輕易說「不」。一旦摩羯座下定決心要存下一筆目標金額，就會嚴肅看待這項承諾。在遵守預算與追求財務安全的過程中，這群土象戰士願意做出犧牲，並以極高的執行力貫徹計畫。

二、著眼於長期目標的投資



摩羯座總是未雨綢繆，習慣規劃未來的每一步。他們深知當下的選擇會影響未來，這也是他們天生擅長理財的原因。基於對遠見與財務安全的重視，摩羯座更傾向於將錢投入穩健的標的。在消費方面，他們寧可選擇高品質且耐用的物品，這種「買好、不買多」的觀念，從長遠來看反而省下不少隱形成本。

三、腳踏實地的刻苦精神

雖然所有土象星座都有令人欽佩的職業道德，但摩羯座更以雄心壯志和埋頭苦幹著稱。摩羯座明白一分耕耘一分收穫，即便理財之路充滿挑戰，他們仍會為了目標穩定前行。當他們承諾要增加存款時，會為了賺取所需的收入而加倍努力，甚至不惜在工作上投入更多精力，只為了讓財務自由的夢想成真。