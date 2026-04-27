3度協商軍購條例！綠盼往院版走　傅崐萁：今過午夜都奮戰到底

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（27日）第三度協商國防特別預算條例。國民黨團總召傅崐萁說，只要是國軍所需要的武器，由美國國家保證後續原授維修、不會出問題的軍購案，就會支持，但例如到底買的無人機是否世界一流，大家討論得越精闢、內容越清楚，國人才越能夠了解，所以今天不管是到幾點，還是要經過午夜，都奮戰到底；商購部分則弊病叢生，要請國防部清楚說明。民進黨外交國防委員會召委陳冠廷則說，希望商購與委製能夠納入項目裡面，「希望盡量往我們的版本走」。

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）



立法院長韓國瑜27日下午第三度召集朝野黨團，協商國防特別預算條例，會就深水區的金額上限、採購項目進行討論。傅崐萁表示，國民黨立場就是要讓國家有最好的武器，能夠守護台灣，今天協商不管是到晚上幾點，還是要經過午夜，國民黨團都會在現場，持續地為國家軍購的發展，一起盡一份心力，會奮戰到底。

傅崐萁說，大原則就是，只要是國軍所需要的武器，國民黨團就會支持，由美國國家保證後續原授維修、不會出問題的軍購案，就會來支持。當然在軍購案裡還有一些必須要商討的空間，比方說現在國防部不斷一直在強調無人機，到底買的無人機是不是世界一流無人機，還是已經是二線、三線，甚至全世界都不用的、都拒絕使用的無人機，卻要賣到台灣來？這些是絕大多數國民並不了解的狀況，大家討論得越精闢、內容越清楚，國人才越能夠了解，所以不論花多少時間，只要是有利於國家的，國民黨團都會在這裡細細地坐下來談，都沒有關係。

對於商購部分，傅崐萁表示，再次強調，這部分從過去至今弊病叢生，還有內部發生的問題，「從民進黨政府執政到現在，軍購案裡面的商購可能是第二次這麼大龐大的金額的國家採購案」，上一次是國內標跟國際標，是價差高達9000億的風電，結果已經搞8年了，技術移轉在哪裡？現在商購要有所謂的技術移轉到台灣生產，這些無人機到底飛得起來、飛不起來？必須要請國防部跟國人做一個清楚明白的一個說明。

對於今天是否做好挑燈夜戰準備，國防部長顧立雄表示，韓國瑜有自己主持的節奏，國防部當然要隨時待命奉陪，隨時做好準備。他特別強調，整體國防預算，尤其這一次特別預算提出，經過這樣整體規劃，希望朝野黨派都能夠支持。

顧立雄說，國防部說因應敵情威脅，絕對不是信口開河，因為這幾天可以在澎湖的西南，就可以看到有數艘共軍戰艦，結合空中兵力進行演練，持續嚴密的注蒐。他要強調是，敵情威脅是日益升高，所以整體國防預算規劃，對整體官兵能夠獲得相關新式裝備，來保衛國家安全，是一件攸關國家生死存亡的大事，希望大家都能夠理性、嚴肅的面對。

陳冠廷指出，希望今天有好的結果，也希望商購與委製能夠納入項目裡面，如果金額提高但不包含商購跟委製，就沒有本土的生產能力，沒有本土的生產能力、沒有本土的維修能力、沒有本土的維持能力、沒有本土的彈藥的話，遇到威脅還是一樣，這個項目裡面商購具備無人機跟反制無人機的這個裝備是必需要的，「希望盡量往我們的版本走」。