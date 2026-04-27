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南投焚化爐環評開會選濁水媽遶境日　自救會成員當場焚香求神抗議

▲名間鄉反焚化爐自救會成員們在環評會場焚香抗議。（圖／民眾提供，下同）

▲名間鄉反焚化爐自救會成員焚香抗議。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬在「茶鄉」名間鄉推動焚化爐興建案，在一個月內密集召開六天環評範疇界定會議，今明上午再度連排兩天議程；名間鄉反焚化爐自救會痛批，這種「突擊式」的開會節奏猶如「凌遲名間人」，意圖消磨鄉親鬥志，強迫茶鄉就範，若縣府繼續無視爭議，鄉親將採取更激烈的抗爭行動。

名間鄉反焚化爐自救會今天上午於環評會前召開記者會，縣長參選人温世政、農業學者暨前明道大學講座教授兼校長陳世雄、雲林縣前林內鄉長暨縣議員張維崢、自救會會長釋致中都到場表達抗議；另今日正值名間鄉重要的宗教盛事「濁水媽」遶境活動，自救會成員們也帶著香與金紙到現場，由道士帶領鄉親遙祭濁水媽、祈求神明主持公道，甚至在進入會場後當場點香抗議，警方立即上前制止勸阻，險些引發衝突。

▲南投縣焚化爐案今日上午範疇界定會議連開兩天，名間鄉反焚化爐自救會成員們拜請濁水媽保庇，帶著香與金紙到現場，由道士帶領鄉親遙祭濁水媽，祈求神明主持公道。（圖／名間鄉反焚化爐自救會提供）

▲南投縣焚化爐案今日上午範疇界定會議連開兩天，名間鄉反焚化爐自救會成員們拜請濁水媽保庇，帶著香與金紙到現場，由道士帶領鄉親遙祭濁水媽，祈求神明主持公道。（圖／名間鄉反焚化爐自救會提供）

釋致中表示，自苗栗大埔事件後，政府對於特定農業區的運用規範更加嚴格；他指出，竹北市僅需2.7公頃即可興建一座小型焚化爐，但南投縣政府卻執意耗費7.5公頃最優良的農地來興建嫌惡設施，這是極其不正確的決策，希望縣府能好好思考，不要毀壞珍貴的農業根基；陳世雄也指出，持有專業、公正且具良知的學者，都理解名間鄉寶貴的農地是無可替代的，目前學界連署反對人數已超過250位，他嚴正要求南投縣政府撤銷在名間鄉興建焚化爐的決定。

▲南投縣焚化爐案今日上午範疇界定會議連開兩天，名間鄉反焚化爐自救會成員們拜請濁水媽保庇，帶著香與金紙到現場，由道士帶領鄉親遙祭濁水媽，祈求神明主持公道。（圖／名間鄉反焚化爐自救會提供）

新民村村民莊先生質疑縣府聲稱焚化爐有八成支持度的說法，要求縣府公開調查樣本、基數與方法等數據，並直言村民從未被告知焚化爐的危害與風險，地方上多數人是礙於人情與黨派壓力不敢表態，但隨抗議人數增加，反對聲音已不容忽視，縣府不應再「呼嚨」鄉親。

張維崢也指出，名間鄉焚化爐預定地就在雲林林內鄉境的濁水溪上游處，一旦水質遭受污染，雲林的農業產值及土地品質將蒙受不可磨滅的衝擊，強調他多次前來不只是為了聲援，更是為了守護位於下游的家園和共同的環境安全。

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