視察台史醫療合作成果　林佳龍：台灣培育醫師已占史國七成

▲外交部長林佳龍在當地時間26日上午與史國衛生部長馬策布拉共同前往曼齊尼政府醫院視察台史智慧醫療合作成果。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍以總統特使身分訪問史瓦帝尼期間，在當地時間26日上午與史國衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）共同前往史國最大城市曼齊尼的曼齊尼政府醫院視察台史智慧醫療合作成果，強調台灣將持續結合醫療專業、智慧科技與制度經驗，讓當地民眾獲得更即時、精準的醫療照護。

林佳龍指出，醫療不僅是一項專業技術，更是兩國跨越國界的緊密連結。台灣醫療團在史瓦帝尼深耕18年，從偏鄉義診到醫院重建，逐步累積合作成果，一步一腳印，寫下台灣與史瓦帝尼的共同故事。

林佳龍說明，為配合史國政府推動醫療去中心化政策，台灣以「健康台灣」理念推動智慧醫療計畫，將醫療團由首都姆巴巴內遷至曼齊尼，協助曼齊尼政府醫院轉型為史國首間智慧醫療示範醫院。透過導入台灣資通訊優勢，讓醫療流程從掛號、候診、診斷到領藥全面數位化，並結合遠距專科門診與遠距放射影像判讀，讓當地民眾獲得更即時、精準的醫療照護。

林佳龍特別感謝史國衛生部長馬策布拉、台北醫學大學團隊、資拓宏宇及駐史醫療團所有第一線醫療人員的長期投入，使台史合作從醫療服務走向制度建立，進一步讓台史關係更穩固、更具韌性。

林佳龍指出，自2009年北醫接手駐史醫療團以來，已累計派遣醫療人員超過400人次、提供臨床服務逾22萬人次，並協助史國建立國家醫師執照考試制度，同時輔導史國義大專班畢業生實習與考照，目前由台灣培育的醫師已占史國註冊醫師七成。

林佳龍也分享，從義大專班結訓的史國醫師Dr. Candice Banda於現場感性分享學習歷程，展現台史醫療合作最珍貴的成果，是培育一位又一位將所學帶回家鄉、照顧人民的醫療人才。

林佳龍強調，未來台灣將持續與史瓦帝尼攜手合作，結合醫療專業、智慧科技與制度經驗，讓更多人享有健康福祉，同時讓國際社會看見台灣作為良善力量的貢獻。