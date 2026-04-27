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中山附醫導入AI智慧醫療　總院長蔡明哲：打造最有溫度醫學中心

▲下個60年更強！中山附醫導入AI智慧醫療　蔡明哲：打造最有溫度醫學中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學暨附設醫院於日前在台中市南屯區豐樂公園廣場，盛大舉辦「醫起永續・健康同行」推廣活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為響應衛福部「健康臺灣深耕計畫」理念並歡慶創院60週年，中山醫學大學暨附設醫院於日前在台中市南屯區豐樂公園廣場，盛大舉辦「醫起永續・健康同行」推廣活動。這是該院創立一甲子以來，首度以大型戶外園遊會形式，邀請市民走出戶外，在日常生活中實踐健康與永續（ESG）理念。

▲下個60年更強！中山附醫導入AI智慧醫療　蔡明哲：打造最有溫度醫學中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫大附醫總院長蔡明哲表示，過去60年民眾是「走進醫院」，未來的60年醫院的思維將轉換為「走出醫院」主動走入社區。（圖／記者游瓊華翻攝）

中山醫大附醫總院長蔡明哲表示，過去60年民眾是「走進醫院」，未來的60年醫院的思維將轉換為「走出醫院」主動走入社區。他強調，醫療不應只有冷冰冰的儀器，期盼透過有溫度的戶外園遊會，將防範重於治療的「健康促進」觀念搬到戶外，涵蓋高齡友善到婦幼健康的全齡照顧，讓大眾在寓教於樂中掌握自己的健康數據。

這次活動強調醫療永續的社會責任，跨域結合警察局、里長及社福團體，共同建構大健康生態系與安全的社區健康網絡。現場不僅有中興大學啦啦隊與諾貝爾幼兒園的熱力舞台表演，更設置了要求符合「低負擔、減塑」原則的綠色生活市集。同時，活動也規劃了失智症宣導與ESG永續集章闖關遊戲，民眾完成指定關卡即可參與抽獎，輕鬆認識環境保護與社會關懷。此外，現場特別舉辦「焦點論壇」，邀請前衛福部部長邱泰源等產官學醫界專家，探討臺灣醫療體系的永續發展與願景。

▲下個60年更強！中山附醫導入AI智慧醫療　蔡明哲：打造最有溫度醫學中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲這次活動強調醫療永續的社會責任，跨域結合警察局、里長及社福團體，共同建構大健康生態系與安全的社區健康網絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

展望下一個60年，總院長蔡明哲指出，中山附醫將持續導入AI智慧醫療提升診斷精準度，並優化行政治理以培育人才，致力成為一家最有溫度的智慧醫學中心。

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