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明仁會21歲幫眾組詐騙團夥！假檢警專騙銀髮族...10人落網4收押

▲刑事局會同維安特勤隊攻堅林姓黑幫成員位於土城住處。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局會同維安特勤隊攻堅林姓黑幫成員位於土城住處。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊第一隊會同新北市土城分局從去年11月13日到今年1月28日，先後在新北市土城區、新莊區、樹林區及中和區等地執行兩波查緝行動，鎖定有竹聯幫明仁會背景的林姓首謀共組假冒檢警詐騙之集團。警方收網逮捕林姓主嫌（21歲）及徐姓等共犯共10人到案（拘提8人、通知2人），並查扣手機9支、勞力士GMT2 黑金手錶1支，平板電腦1台、新台幣現金2萬2,100元及名錶等物證。

▲刑事局會同維安特勤隊攻堅林姓黑幫成員位於土城住處。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

刑事局表示：該集團由竹聯幫明仁會林男主導，涉嫌從去年與共犯以冒充假檢警、財產遭監管查封等話術，等到被害人上當後，主嫌指揮車手至指定地點收取現金或金融卡，之後再交由「收水手」層層轉交，完成資金回收與分配，形成分工明確的金流鏈。

刑事局偵九大隊會同新北土城警分局共組專案小組追查，發現該集團疑鎖定銀髮族，假冒檢察機關、警察機關及戶政單位致電給被害人，稱被害人證件遭冒用並涉及刑案，要求配合「監管帳戶」或「調查資金流向」，並以偵查不公開為由要求不得對外透露。部分被害人因此依指示交付提款卡及密碼或匯款。全案初步統計財損約新臺幣437萬元，其中一名居住屏東70餘歲女性，在約一個月內多次匯款並交付金融卡，損失金額達220萬元。

▲刑事局會同維安特勤隊攻堅林姓黑幫成員位於土城住處。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組歷經數月蒐證，於全國同步掃黑期間順利到新北市土城拘提主嫌林男及涉案集團成員到案。警方指出，遭羈押之成員包含主嫌、水房負責人及負責資金分配的出金共10人到案，訊後並依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送，其中包含林姓主嫌及水房負責人、兩名匯款支付詐團成員薪水的出金手共4人遭收押禁見。

刑事局表示，詐團常假冒公務機關要求監管帳戶、以電話或視訊製作筆錄等手法，民眾可撥打 165反詐騙專線查證，或致電警察機關請求協助。

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