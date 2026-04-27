不讓抽秒爆走！上海迪士尼壯漢「跳躍飛踹＋狠甩8耳光」勸菸男

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼近日又爆發吸菸衝突事件，一名白衣男子在餐廳門口勸阻黑衣男吸菸，卻遭對方當場掌摑、踢打，現場排隊人潮目擊整個過程，畫面曝光後，迅速在網路瘋傳。據傳雙方最終以五位數賠償金和解，但也引發外界對園區控菸規範與執法標準的質疑。

據《大河報》報導，事件發生在迪士尼小鎮一間餐廳外，當時該區域並非吸菸區，一名白衣男子見黑衣男子違規吸菸上前勸阻，未料反遭對方連續掌摑、拳打腳踢，過程中未見反擊。現場有迪士尼工作人員出面制止，但未能成功阻止衝突升級。

▲白衣男遭黑衣壯漢狂毆。（圖／翻攝自微博，上同）

事後被打男子發文表示，「事情解決了，對方賠錢和解」，網傳賠償金額落在1萬元至9萬元（人民幣，下同）不等。浦東警方則回應，打人行為已涉違法，目前仍在處理中，未進一步說明是否有行政處分。

迪士尼客服表示，園區設有指定吸菸區，若遊客在非吸菸區吸菸，工作人員僅能引導至指定地點，並未全面禁菸。資料顯示，目前園區吸菸點已由過去24處減至11處，但部分戶外排隊區是否屬禁菸範圍，仍存在規範模糊問題，也讓現場人員難以強制執法。

事件也再次引發對親子空間二手菸風險的討論。專家指出，二手菸含有7000多種化學物質，其中至少69種為致癌物，而孩童呼吸頻率高，更容易受到影響。這已並非是第一次上海迪士尼因吸菸問題爆發衝突，輿論普遍呼籲，應強化控菸規範與執行力，避免類似衝突與健康風險再度發生。