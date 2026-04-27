「真的布一樣！」台南推融合運動　布袋球競賽打造共融校園

▲台南市舉辦融合式布袋球競賽，打造友善共融校園。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為推動融合教育並提升身心障礙學生參與運動機會，台南市教育局於27日起，在東光國小舉辦114學年度國民中小學「真的『布』一樣！」融合式布袋球趣味競賽，透過輕鬆有趣的競賽形式，讓普通生與特教生攜手參與，打造友善共融的校園運動文化。

本次活動以「布袋球」為主題，強調團隊合作與合理調整機制，讓不同能力的學生都能參與其中。競賽分為「特教師生組」與「普特學生組」，透過簡單易上手且具挑戰性的設計，讓學生在運動中自然互動，培養合作默契與尊重差異的態度。

台南市長黃偉哲表示，市府持續秉持「以人為本、全人關懷」理念，積極推動融合教育與適應體育發展，透過創新競賽活動，讓每一位學生都能自在參與、展現自我，真正落實教育平權。

教育局長鄭新輝指出，融合式體育不僅提升學生體適能，更重要的是促進彼此理解與支持，讓普通生學會包容、特教生建立自信。未來也將持續推動多元融合運動，打造更友善的學習環境。

活動自4月27日至29日分梯次舉行，吸引全市30校、45支隊伍參與。首日由學校課後社團帶來舞蹈表演揭開序幕，特教生與一般生同台演出，在歡樂氛圍中展現融合教育精神。

實際參與學生分享，透過簡單有趣的競賽設計，不僅容易融入活動，也在過程中學會彼此等待與互相協助。有學生表示，原本不熟識的同學，在比賽中逐漸建立默契，賽後甚至成為朋友，「感覺不只是比賽，更像一起完成一件事。」

現場教師也回饋，活動兼顧安全與個別差異，讓不同能力學生都能參與其中，班級氛圍因此更加友善，真正將融合教育從理念落實到日常。

教育局表示，透過這類融合式體育活動，不只是讓學生動起來，更是在一場場互動中，慢慢拆掉彼此之間的距離。當運動不再只是競爭，而是理解與陪伴的開始，校園也就更接近真正的「共融」。