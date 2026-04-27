全家4400門市開放領全聯包裹　7-11報稅回饋最高36%

▲全聯全電商攜手「全家」4,400店，首度推出超商取貨服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

便利商店服務再擴大！全家便利商店合作全聯全電商，全台超過4,400間門市成為取貨據點，未來民眾訂全電商包裹也能在全家領。同時，7-ELEVEN針對報稅季推出門市與i預購回饋，最高可享36% OPENPOINT點數回饋，再搭配繳稅點數優惠，幫民眾荷包補血。

★「全家」可收全聯電商報包裹

全聯「全電商」繼日前推出全新APP改版、導入直播服務、沉浸式內容體驗後，再宣布攜手全家便利商店，正式開放超商取貨服務。即日起，全台超過4,400間全家店舖化身為全電商取貨據點，結合便利商店24小時營運、高密度展店優勢，讓消費者可隨時於住家或上班地點鄰近店舖取件。

此次合作，被視為超市與超商通路在線上線下整合的重要里程碑，全聯全電商透過串聯全家店舖網絡，進一步深化電商取貨布局。首波網羅超過萬件商品提供全家取貨服務，消費者於全電商平台購物時，除了可選擇宅配外，也可選擇「全家門市取貨」，提升取貨彈性與便利性。

即日起，消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品，並指定全家門市取貨，即完成下單與取件流程。

▲全家可取件全電商包裹，還推出「取貨神券」活動。（圖／業者提供）

●取貨神券2選1

為歡慶新服務上線，全家5月9日至5月22日推出「取貨神券」活動（限量30萬組，送完為止）。凡於全家門市完成包裹取件，即可獲得「2選1」優惠，包括9元換購「厚棒袖珍包衛生紙（3入／包）」，或19元換購「Let’s Café熱經典拿鐵（小杯）」。

優惠券將於完成取件48小時內發送至全家APP「酷碰券」，並須於5月9日至5月25日期間完成兌換，每人單筆交易限贈5張。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN因應報稅季到來，串聯全台門市與i預購推出多項回饋，4月29日起至5月3日限時5天，購買指定商品消費滿222元即可立折22元，並可參加「OPENPOINT點數抽抽樂」，最高可獲得77點回饋；結帳滿1,111元或1,711元還可獲得指定贈品。

▼7-11在4月29日起至5月3日限時5天，滿額可參加「OPENPOINT點數抽抽樂」。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN「i預購」自5月11日至5月31日推出報稅季優惠，期間使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡結帳，最高可享36% OPENPOINT點數回饋，涵蓋日用品、零食、生鮮水果等商品，讓消費者在報稅期間仍可兼顧日常採購需求。

7-ELEVEN也持續提供「OPENPOINT點數折抵稅款服務」，1點折抵1元綜合所得稅帳單，並推薦搭配中國信託uniopen聯名卡與icash Pay兩大支付方式加碼回饋，單戶單筆最高可獲得100點OPENPOINT點數。

▼7-ELEVEN「i預購」自5月11日至5月31日推出報稅季優惠。（圖／業者提供）

中國信託「uniopen聯名卡」同步推出繳稅回饋活動，自5月1日至6月4日，使用該卡於信用卡繳稅平台繳納綜合所得稅，可享0.2% OPENPOINT無上限回饋，繳稅滿額最高可達0.4%回饋；另持卡至全台7-ELEVEN繳納房屋稅，依金額可獲50點或100點OPENPOINT回饋。

▲▼「uniopen聯名卡」同步推出繳稅回饋活動。（圖／業者提供）

同時，icash Pay於5月1日至5月31日推出「繳稅便利點」活動，使用icash Pay綁定指定銀行信用卡（台新、台北富邦、玉山）繳納綜合所得稅或房屋稅，並於當月一般消費累積滿3,000元，即可享2% OPENPOINT點數回饋，新戶再加碼2%，最高可達4%回饋。