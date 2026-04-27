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蘇一峰控賴清德曾要求看電腦斷層　王必勝也在場：賴當時精準指出病灶

▲王必勝貼出照片回應蘇一峰。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝貼出照片回應蘇一峰。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至醫院替黨部員工詢問病情，引起議論。醫生蘇一峰則貼出照片，指2023年賴清德要求醫護打開電腦斷層給他看，這一堆官員，電腦斷層看得懂嗎？對此，當時也在現場的前衛福部次長王必勝今（27日）表示，記得當天醫師對病情做了簡要的說明，並秀出3D重建電腦斷層解說，當時賴副總統也看了並精準的指出病灶，對於醫護處置也很感謝。王也回應蘇一峰，自己當時是衛福部官員「學長看得懂喔」！

柯文哲日前遭爆夜奔醫院看病歷爭議，醫生蘇一峰則在Threads貼出一張2023年9月24日「屏東惡火釀嚴重死傷，賴清德赴屏榮探視傷患，要求看電腦斷層片了解傷情」的照片對比，批評賴清德與大量官員跑來看電腦斷層？這一堆官員，（胸腔）電腦斷層看得懂嗎？

此貼文遭當事醫生留言還原實際狀況，更提到那次還要感謝賴清德，當初患者無法移動到其他醫院，院長特別請賴清德幫忙處理，後來是跨院一起幫忙這位患者的。

對此，王必勝也貼出照片表示，2023年9月，當時的賴副總統前往屏東各醫院探視爆炸案受傷的病人。今天媒體引用照片穿著橘色背心臉被遮住的人是自己。

王必勝說，自己第一時間就代表衛福部在現場駐守並調度緊急醫療資源。總統、副總統、行政院長來時自己也都陪同探視。他們來之前都會事先通知，詢問病人或家屬意願，也交代儘量不要妨害醫院正常作業。

王必勝說，蘇一峰醫師是自己胸腔科優秀的學弟，大家一向各有立場可以理解。但用這個例子跟柯前市長最近夜間去護理站關心病情的個案比擬實在不符合邏輯。

王必勝指出，記得當天醫師對病情做了簡要的說明，並秀出3D重建電腦斷層解說，當時賴副總統也看了並精準的指出病灶，對於醫護的處置及醫院設備也很感謝稱許。

王必勝也回應蘇一峰，自己當時是衛福部的官員，自己有內科專科醫師、胸腔內科專科醫師、重症專科醫師，「學長看得懂喔」！

▼當事醫生回應蘇一峰。（圖／翻攝Threads）

▲▼當事醫生回應蘇一峰。（圖／翻攝Threads）

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