【廣編】吳淡如代言！遠東生技推微藻全營養新品　搶攻千億保健市場

▲知性作家吳淡如代言遠東生技新品「鋅級藍藻錠」、「鐵粉綠藻錠」。

【廣編特輯】

圖、文／遠東生技提供

遠東生技 (6886) 宣布推出升級版藍藻與綠藻產品，並邀請名作家暨主持吳淡如擔任代言人，主打「全營養補給」概念，正式搶進主流消費市場，蓄勢開啟成長新局，展現公司持續深耕市場的強勁韌性。

知性作家 吳淡如 代言遠東生技新品「鋅級藍藻錠」、「鐵粉綠藻錠」

遠東生技本次推出的「鋅級藍藻錠」，結合微藻來源鋅、硒、鉻與優質蛋白質，鎖定飲食不均的現代上班族體力與營養補充需求，「鐵粉綠藻錠」則強調微藻來源鐵、鎂、B12及膳食纖維，主打促進新陳代謝與調整體質，打造由內而外的青春好氣色。董事長闕壯群表示：「人體需要多元且均衡的營養補充，透過微藻一次補充多種關鍵營養素，提供更完整的健康支持方案」。

「鋅級藍藻錠」、「鐵粉綠藻錠」，主打「全營養補給」概念

遠東生技成立於1990年，深耕國際微藻B2B市場並具備深厚的研發實力與品質基礎，近年積極布局B2C市場，除官網、MOMO、蝦皮、PChome等電商通路，也於康是美、日藥本舖、大全聯、丁丁藥局等實體通路上架，透過電商與實體通路布局，公司營收結構逐步優化，消費市場占比持續提升。

隨著全球對天然來源營養與健康管理需求提升，微藻被視為下一波健康產業的重要趨勢。遠東生技預期新品上市與代言效應將同步發酵，帶動品牌聲量與銷售轉換，公司看好，在產品升級、品牌煥新與通路擴張三大動能帶動下，整體業績可望穩健成長，並持續拓展海內外市場，朝全球微藻生醫領導品牌邁進。

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