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嘉義1車飆速81km、1車亂迴轉害後座妻慘死　2肇事騎士都遭起訴

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲江男騎車載妻子回轉不慎與對向超速直行的機車發生碰撞，後座妻子傷重不治，檢方依法對2騎士提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大林鎮去(2025)年10月發生一起死亡車禍，江姓男子騎機車載妻外出，行經嘉99線時貿然迴轉，與對向直行機車發生碰撞，造成妻子傷重不治。嘉義地檢署偵查終結，認定雙方皆有過失，依過失致死等罪嫌將2人提起公訴。

檢方調查，案發於去年10月20日晚間6時10分許，江男騎乘機車載著妻子，沿嘉99線由西往東行駛，行經大林鎮三村里約2.986公里處時，未依規定顯示左轉方向燈，也未暫停確認來車狀況，即直接往左迴轉，試圖跨越對向車道。

此時，對向由彭姓女子騎乘的機車直行而來，因車速約81公里，明顯超過該路段50公里速限，發現前方有車迴轉時已來不及反應，雙方當場碰撞後人車倒地。事故造成江男全身多處重創，包括骨折、出血性休克及呼吸衰竭等傷勢；其妻則出現嚴重頭部外傷、腦出血及多處開放性骨折，經送醫搶救仍因傷重不治。

檢方指出，該路段當時為夜間且設有照明，路面乾燥、視線良好，並無不能注意之情形。經事故鑑定，江男未依規定迴轉為主要肇因；彭女超速行駛、未能及時反應則為次要原因。

此外，兩名被告於事故發生後，在警方尚未發覺前即向到場員警坦承肇事，符合自首要件，檢方建請法院依刑法規定減輕其刑。全案經嘉義縣警察局民雄分局報請偵辦，並由死者家屬提出告訴，檢方依刑法過失致死及過失傷害等罪嫌，依法提起公訴，後續將由法院審理釐清責任。

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