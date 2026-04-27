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南投焚化爐選址爭議不止　温世政再倡移動式SRF系統轉廢棄物為能源

▲焚化爐選址爭議，温世政批程序不正義倡「移動式SRF系統」。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

▲温世政倡議以移動式SRF系統作為解決南投垃圾問題的解方之一。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬於名間鄉興建垃圾焚化爐，今明兩天再度召開二階環評範疇界定會議；縣長參選人温世政批評，會議地點仍在南投縣立婦幼館而非名間鄉，未落實程序正義、顧及地方權益，並提議採用SRF（固體再生燃料）技術、將垃圾變能源，不依賴單一焚化設施。

名間鄉反焚化爐自救會今天上午於環評會前召開記者會，温世政、農業學者暨前明道大學講座教授兼校長陳世雄、雲林縣前林內鄉長暨縣議員張維崢、自救會會長釋致中都到場表達抗議。

▲焚化爐選址爭議，温世政批程序不正義倡「移動式SRF系統」。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

温世政質疑，縣府於1月起召開環評範疇界定會議，3、4月接續辦理數場延續會議，但地點皆在位於南投市的縣立婦幼館，而非擬興建焚化爐的名間鄉新民村，時間選在名間春茶農忙時期，讓有切身關係的鄉親、長輩不是需舟車勞頓，就是無暇出席，直接損害鄉親的知情權與參與權，不免使人懷疑縣府是否有心對話，還是流於形式的行政程序，且有鄉親發現幾場會議中，有環委及專家大量缺席的瑕疵，導致反對聲量升高、甚至出現警民衝突，但縣府依舊未曾正面回應相關疑慮。

温世政認為，縣府應修正當前作為並落實程序正義，首先須停止推行焚化爐設置計劃，完整將外界疑義帶回研議，並且整理當前遭質疑的幾項重大項目，包括選址不當、環境監測、興建必要性等部分，以科學數據、理性方式，公開說明相關資料，讓資訊實質平等，落實有效溝通。

▲焚化爐選址爭議，温世政批程序不正義倡「移動式SRF系統」。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

温世政日前提出多元併行的「雞尾酒」垃圾處置措施，不再以「焚化爐思維」的單一終端模式解決垃圾問題；他今天進一步指出，雲林縣從2020年啟動零廢棄資源化系統（ZWS），將垃圾經過破碎、篩分、生物乾化後，轉製為燃料，進一步供應工業鍋爐使用、直接取代燃煤，而當前最新的「全移動式SRF（固體再生燃料）系統」，垃圾轉製率可達50％至60％，處理效率更高，估計每100噸垃圾可轉為50至60噸燃料，而一套移動式系統每天可處理約200噸垃圾，並產出100噸至120噸SRF原料。

温世政補充，雲縣透過SRF系統，不僅可以處理當前垃圾，甚至有高達75％的產能是用來消化過去堆置垃圾、逐步清空歷史負擔，將垃圾從必須「燒掉」的廢棄物轉為「再利用」的能源，且直接降低燃煤使用與碳排放；另SRF模式有3點優勢，包含「分散式系統」、「模組化擴充」及「市場導向」，可採移動式機組部署，且可依垃圾量逐步增加處理能力，並能與汽電共生廠等單位合作，取代煤炭形成能源市場鏈，也避免集中式大型焚化廠上百億的高資本支出、高社會抗爭，以及單一技術窘境等結構性問題。

温世政主張，南投應建立3層架構，前端為分類與資源回收最大化、中段採SRF模式、後端以能源形式去化，「這不是垃圾處理，而是能源產業」，逐步建立地方垃圾自主處理能力，才是真正可長可久的解方。

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