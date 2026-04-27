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勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

▲▼馬祖,連江縣。（圖／記者周湘芸攝）

▲受惠藍眼淚季高峰，勞動節連假連江縣訂房率達81.25%。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

勞動節連續假期（5月1日至5月3日）將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣達81.25%全台最高，台北市也有79.72%，南投縣71.75%。

觀光署表示，勞動節假期前2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣81.25%、台北市79.72%、南投縣71.75%，另有苗栗縣、嘉義市及台南市等3個縣市超過總平均。而新北市、屏東縣及台東縣等3個縣市也超過6成。

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若以假期3天各日訂房率來看，前3名縣市分別為：

(1) 5月1日：連江縣83.33%、南投縣79.87%、台南市79.18%；另有新北市、台北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣等9個縣市超過6成。

(2) 5月2日：台北市81.46%、連江縣79.17%、苗栗縣64.06%；另有新北市、桃園市、南投縣、嘉義市、台南市等5個縣市超過6成。

(3) 5月3日：台北市68.98%、連江縣64.58%、桃園市55.75%。

▲▼馬祖,連江縣。（圖／記者周湘芸攝）

▲馬祖假期前2日訂房率突破8成。（圖／記者周湘芸攝）

觀光署表示，此次勞動節連假有不少活動推升訂房率，像是連江縣為藍眼淚季高峰、台北市大型商務展覽與城市度假、南投縣合歡山杜鵑花季及日月潭螢火蟲季、新北市多元文化節、苗栗縣桐花祭、嘉義市「二通」與文創街區、台南市梅嶺賞螢季、屏東縣黑鮪魚文化觀光季、台東縣長濱雙浪金剛馬拉松等。

觀光署指出，此數據為勞動節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能與此數據不同。

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