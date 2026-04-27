7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

▲七歲林姓女童去年跟爸媽反應，覺得胸部漲痛，就醫檢查發現，骨齡檢測發現的確第二性徵有輕微提早發育。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名七歲林姓女童去年跟爸媽反應，覺得胸部漲痛，就醫檢查發現，骨齡檢測發現的確第二性徵有輕微提早發育，經兒科與中醫師跟家長分析與討論，家長決定先循中醫治療，結果透過中醫利用麥芽等藥方治療一個月後女童乳芽暫停發育，目前持續每月定期回診追蹤骨齡發育狀況，目前仍持續穩定中。

據了解，女童愛吃炸雞、速食等。兒科醫師觸診發現有乳芽，符合乳房初期發育特徵，確認妹妹的骨齡尚未明顯快速超前，經醫師與家屬討論後，家屬表示優先想嘗試中藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中醫科醫師鄭惟仁利用中藥滋陰降火、疏肝散結原則，幫助女童穩定第二性徵、避免骨齡快速進展。（圖／記者游瓊華翻攝）



衛生福利部臺中醫院中醫科主治醫師鄭惟仁表示，他利用中藥滋陰降火、疏肝散結原則，幫助女童穩定第二性徵、避免骨齡快速進展，另給予服用知柏地黃丸、麥芽、夏枯草藥物一個月，乳芽明顯消退，經續服前方，6個月追蹤至今骨齡還在正常發育沒有問題。

鄭惟仁也補充，9成小女生性早熟都是良性特發性的，一般僅影響未來身高，但仍偶1成是次發性的，與腦部腫瘤、腎上腺疾病、外來激素（補品、環境賀爾蒙）相關；但男孩卻約25-75%較高的機率為腫瘤、腦部病變等病理性性早熟。

鄭惟仁提醒，父母發現孩子有性早熟狀況時，應立即找兒科醫師尋求病因；千萬不要未經醫師評估，就自行服用轉骨方或其他藥物，避免對孩子造成揠苗助長的傷害。