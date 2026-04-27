　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境熱鬧展開，吸引全台信眾徒步參與，發又發娛樂城今年首度走入遶境行列，4月21日於新港奉天宮設置補給攤位，提供飲水與物資支援長時間步行的信眾，並結合網紅互動，將公益與品牌理念一同帶入遶境現場。

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

今年遶境以「善」為主題，於4月17日晚間自大甲鎮瀾宮起駕，20日駐駕新港奉天宮，21日舉行祝壽大典後回鑾，26日完成安座。沿途信眾絡繹不絕，展現台灣宗教文化中濃厚的互助精神與凝聚力。

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

發又發娛樂城指出，今年特別於新港奉天宮設立服務據點，提供飲水、杯套等補給品，希望為香燈腳補充體力。現場也邀請網紅參與互動，透過直播與社群分享，讓年輕世代以不同方式接觸傳統信仰文化，傳遞「陪伴、回饋、分享」的品牌理念。

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

參與活動的網紅表示，親身走進遶境現場，能深刻感受到信眾長時間步行的毅力與虔誠，也看到許多無私奉獻的感人畫面，「這不只是宗教活動，更是一種集體情感的展現。」透過社群平台分享，也讓更多人看見這份文化底蘊。

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

此外，品牌同步推出「百萬週年慶」活動，最大獎為百萬級休旅車，吸引不少關注。透過遶境現場曝光與網路行銷結合，成功將實體人潮導入線上活動，形成「信仰 × 娛樂 × 行銷」的跨界操作模式。


發又發娛樂城表示，未來將持續參與各類公益活動，以實際行動回饋社會，在品牌發展同時深化與社會的連結，期望帶來穩定且正向的影響力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭判罰1.5億　TEL發布聲明
韓啦女神秘戀5年球員！閃婚認「有罪惡感」現況曝光
三蛇挺立交纏　罕見畫面曝
快訊／2檔半導體股提前開獎　年增率3991.87%
硬底子屋主放話「少200萬不收斡」　買方傻眼：該換房仲？
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

力挺偏鄉學子　家長會長協會捐助公東高工助學金

中山附醫導入AI智慧醫療　總院長蔡明哲：打造最有溫度醫學中心

「真的布一樣！」台南推融合運動　布袋球競賽打造共融校園

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

高鐵嘉義站公益出擊　助七旬長輩體驗高鐵旅程

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長李文良：尊重審核結果

台南5校入選全國核心學校冠軍　沉浸科技教學全面啟動

免費接種帶狀疱疹疫苗！花蓮5/4起開放預約　5/8起陸續接種

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

力挺偏鄉學子　家長會長協會捐助公東高工助學金

中山附醫導入AI智慧醫療　總院長蔡明哲：打造最有溫度醫學中心

「真的布一樣！」台南推融合運動　布袋球競賽打造共融校園

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

高鐵嘉義站公益出擊　助七旬長輩體驗高鐵旅程

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長李文良：尊重審核結果

台南5校入選全國核心學校冠軍　沉浸科技教學全面啟動

免費接種帶狀疱疹疫苗！花蓮5/4起開放預約　5/8起陸續接種

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

詹姆斯G4手感不佳！僅命中2球　上次已是12年前仍效力熱火

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

溫蒂漫步魔力太強！　獲日本大咖爵士樂團「2度欽點合作」

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

每年多還 1 個月房貸，直接省下 5 年役期？網戰翻：忘了台灣還有這「兩件事」！

上海踩線團抵金門！小三通25週年迎新客源　盼兩岸旅遊常態化

快訊／台中女子墜落6公尺深溪橋身亡　身分待查　

《五福臨門》女星首談耳環貪汙風波！　落淚認「沒保護好家人」

見警上門不回應！新北通緝犯想逃「4F墜落」　臉部、下肢骨折慘死

台積內鬼案「TEL遭判罰1.5億」　公司：無組織性介入或機密外流

【鸚鵡最狠的詞：壞壞】想看鸚鵡寶寶結果先被擋門警告XD

地方熱門新聞

台灣燈會清潔員爆欠薪 　網訴政府外包監督缺失

疑毒品糾紛　台中男開槍傷人被逮

百年羅漢松倒伏重生長凳台南山上水道案例引發跨域取經

桃園市親子館兒童發展篩檢　開跑

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

捷運三鶯線初勘過關剩最後一哩路

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權露骨對話成關鍵證據

統測嘉義考區今日結束　計有3件攜帶手機违規案件

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

軍職主計轉戰醫院主管！五五就業助攻中高齡重返職場

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長：尊重

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

南投市公所推動文化路建置實體人行道　還學童安全

更多熱門

相關新聞

「網紅手搖飲陸續關閉？」他見1分店4月底掰了　網吵翻

「網紅手搖飲陸續關閉？」他見1分店4月底掰了　網吵翻

一名網友驚呼，滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」似乎一家接一家收起來，還發現Google Maps顯示台北大安店營業到4月30日，忍不住猜測是否有資金問題。不過目前尚無官方說法證實，其他網友熱議「香港看到超多間，會不會是改打香港市場？」「好喝，可是價格無法讓我常光顧」。

潔哥西門町「被大學生認出」　下秒聽4字超失望

潔哥西門町「被大學生認出」　下秒聽4字超失望

苦撐7手足！陸20歲小伙賣肉養家人設翻轉

苦撐7手足！陸20歲小伙賣肉養家人設翻轉

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典行「3跪9叩」大禮

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典行「3跪9叩」大禮

正妹網紅「鐵人三項」溺斃　粉絲震驚

正妹網紅「鐵人三項」溺斃　粉絲震驚

關鍵字：

新港奉天宮網紅助陣

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面