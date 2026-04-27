新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

▲網紅參與互動宣傳，讓年輕世代接觸傳統遶境文化。（業者提供，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境熱鬧展開，吸引全台信眾徒步參與，發又發娛樂城今年首度走入遶境行列，4月21日於新港奉天宮設置補給攤位，提供飲水與物資支援長時間步行的信眾，並結合網紅互動，將公益與品牌理念一同帶入遶境現場。

今年遶境以「善」為主題，於4月17日晚間自大甲鎮瀾宮起駕，20日駐駕新港奉天宮，21日舉行祝壽大典後回鑾，26日完成安座。沿途信眾絡繹不絕，展現台灣宗教文化中濃厚的互助精神與凝聚力。

發又發娛樂城指出，今年特別於新港奉天宮設立服務據點，提供飲水、杯套等補給品，希望為香燈腳補充體力。現場也邀請網紅參與互動，透過直播與社群分享，讓年輕世代以不同方式接觸傳統信仰文化，傳遞「陪伴、回饋、分享」的品牌理念。

參與活動的網紅表示，親身走進遶境現場，能深刻感受到信眾長時間步行的毅力與虔誠，也看到許多無私奉獻的感人畫面，「這不只是宗教活動，更是一種集體情感的展現。」透過社群平台分享，也讓更多人看見這份文化底蘊。

此外，品牌同步推出「百萬週年慶」活動，最大獎為百萬級休旅車，吸引不少關注。透過遶境現場曝光與網路行銷結合，成功將實體人潮導入線上活動，形成「信仰 × 娛樂 × 行銷」的跨界操作模式。



發又發娛樂城表示，未來將持續參與各類公益活動，以實際行動回饋社會，在品牌發展同時深化與社會的連結，期望帶來穩定且正向的影響力。