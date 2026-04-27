「網紅手搖飲陸續關閉？」他見1分店4月底掰　網吵翻：香港超多間

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「再睡5分鐘陸續關閉？」他見1分店4月底掰了　網吵翻：香港超多間

▲再睡5分鐘,滴妹手搖飲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北大安店公告4月底將歇業。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉維榛／綜合報導

一名網友驚呼，滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」似乎一家接一家收起來，還發現Google Maps顯示台北大安店營業到4月30日，忍不住猜測是否有資金問題。不過目前尚無官方說法證實，其他網友熱議「香港看到超多間，會不會是改打香港市場？」「好喝，可是價格無法讓我常光顧」。

一名網友在Threads發文直呼，最近注意到「再睡5分鐘」經營狀況，似乎一家接一家收起來，並好奇發問「是資金問題嗎？」並提到靠近中山國中站的錦州店已歇業，如今又發現Google Maps上顯示，台北大安店只營業到4月30日。

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▲▼ 。（圖／翻攝Google Maps）

▲台北大安店擁有4.7顆星好評，卻公告營業到4月底。（圖／翻攝Google Maps）

文章曝光後，底下網友熱議，手搖飲市場競爭激烈，認為門市調整不一定代表品牌經營出狀況，「我之前很常去這間，一開始是直營，後來變成加盟，可能加盟主的問題吧」、「我喝過一次，我這邊的已經收掉一段時間了」、「我買過一兩次，就不會想買，反而50嵐1號我可以一直喝」、「台南剛收兩家」、「這家剛好在我家附近，錦州店收一陣子了，現在換成青山」、「居然！中山國中的真的是已歇業，我在香港看到超多間，會不會是改打香港市場？」

也有愛好者直呼，「蠻愛喝他們的茶，而且外送包裝很貼心，奶蓋會分開放、還會附可愛的飲用說明」、「他的飲料超好喝的，曾經每個禮拜喝一次，但後來時間成本上行不通，只能忍痛沒有再買，看到他要收掉很難過欸」、「飲料是不難喝，但CP值不高」、「我覺得很好喝，可是價格無法讓我常光顧」。

事實上，「再睡5分鐘」是由YouTuber滴妹於2020年創立，短短三年營收便衝破1.8億元。攤開官網資料，品牌目前在全台擁有25家分店，更於去年成功進軍海外市場，光是香港就已展店12家。

網紅手搖飲慘例！十盛假奶風波全台倒光

說到網紅跨足手搖飲，最後收攤的例子，最有名就是廖老大「阿娘喂！廖老大」與紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛」。十盛因爆出假奶風波，由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，加上十盛一度不認錯，氣得消費者掀起抵制潮，各家分店陸續歇業，最後一家「桃園中正店」於2025年底關閉。

▼十盛全台分店於2025年底倒閉。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼十盛,日本北海道十勝四葉鮮乳,厚乳奶茶「馥鐵觀音」,輕乳奶茶「夏沁冬露」,乳牛限定杯。（圖／記者姜國輝攝）

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