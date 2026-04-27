晚上太熱不好睡　4招不用開冷氣也能一覺到天亮

▲研究發現當夜間最低氣溫超過25°C時，睡眠品質明顯下降。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

氣溫快速回升，不只白天悶熱，連夜晚也變得難以入睡。不少民眾近期開始出現「明明很累卻睡不著」的困擾，甚至半夜被熱醒、翻來覆去難以入眠，這類情況往往與夜間環境過熱有關，當室內溫度偏高時，人體原本在入睡前會自然下降的核心體溫機制被打亂，大腦難以順利進入放鬆狀態，進而影響整體睡眠品質。

事實上，高溫對睡眠的影響已有科學證據。刊登於《One Earth》的研究指出，在21世紀前20年間，人類平均每年少睡約44小時，與全球氣溫持續上升高度相關。此外，日本研究團隊（包含岡山大學、東京大學等單位）針對「熱帶夜晚」進行分析發現，當夜間最低氣溫超過25°C時，睡眠品質明顯下降，對健康造成的影響程度，甚至可與中暑相提並論。

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在這樣的情況下，不少人習慣整晚開冷氣助眠，但長時間吹冷氣不僅電費負擔高，也可能引發不適，晚上睡覺不想開冷氣又想要讓室內有感降溫，以下整理4個實用降溫技巧，有效降低室內溫度讓睡眠品質更好！

1. 白天遮光、阻隔熱源：許多人忽略，白天陽光長時間照射窗戶與牆面，會讓熱能累積在室內，到了晚上仍持續釋放，建議在白天拉上遮光窗簾，或在窗外加裝竹簾、防曬網，從源頭阻擋熱輻射進入，特別是遮光率高的窗簾，不僅能反射陽光，也能有效降低室內溫度，讓晚間環境更容易降溫。

2. 建立空氣對流，排出悶熱：太陽下山後，可打開窗戶搭配風扇或循環扇，將室內積累的熱氣往外吹出，同時引入較涼的空氣，若房間有對角窗或門口，也可同時開啟，形成空氣流通路徑，加速換氣效果，這種方式比單純讓風扇對著人吹更有效，能更快降低室內悶熱感。

3. 睡前洗溫水澡幫助散熱：許多人會選擇洗冷水澡降溫，但其實反而可能讓身體更熱，建議以接近體溫略低3至4度的溫水洗澡，能幫助血管擴張、促進皮膚散熱，洗後體溫自然下降，更容易進入睡眠狀態。

4. 善用涼感寢具與局部降溫：睡眠時人體與床面長時間接觸，若寢具不透氣，容易累積熱氣，建議選擇棉麻、天絲等吸濕排汗材質，有助於維持乾爽，同時也可在睡前利用冰毛巾或退熱貼，敷在頸部、手腕等血管較集中的位置，加速血液降溫，達到更快散熱的效果。