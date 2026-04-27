　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚上太熱不好睡　4招不用開冷氣也能一覺到天亮

▲▼睡覺,太熱,冷氣。（圖／pexels）

▲研究發現當夜間最低氣溫超過25°C時，睡眠品質明顯下降。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

氣溫快速回升，不只白天悶熱，連夜晚也變得難以入睡。不少民眾近期開始出現「明明很累卻睡不著」的困擾，甚至半夜被熱醒、翻來覆去難以入眠，這類情況往往與夜間環境過熱有關，當室內溫度偏高時，人體原本在入睡前會自然下降的核心體溫機制被打亂，大腦難以順利進入放鬆狀態，進而影響整體睡眠品質。

事實上，高溫對睡眠的影響已有科學證據。刊登於《One Earth》的研究指出，在21世紀前20年間，人類平均每年少睡約44小時，與全球氣溫持續上升高度相關。此外，日本研究團隊（包含岡山大學、東京大學等單位）針對「熱帶夜晚」進行分析發現，當夜間最低氣溫超過25°C時，睡眠品質明顯下降，對健康造成的影響程度，甚至可與中暑相提並論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這樣的情況下，不少人習慣整晚開冷氣助眠，但長時間吹冷氣不僅電費負擔高，也可能引發不適，晚上睡覺不想開冷氣又想要讓室內有感降溫，以下整理4個實用降溫技巧，有效降低室內溫度讓睡眠品質更好！

1. 白天遮光、阻隔熱源：許多人忽略，白天陽光長時間照射窗戶與牆面，會讓熱能累積在室內，到了晚上仍持續釋放，建議在白天拉上遮光窗簾，或在窗外加裝竹簾、防曬網，從源頭阻擋熱輻射進入，特別是遮光率高的窗簾，不僅能反射陽光，也能有效降低室內溫度，讓晚間環境更容易降溫。

2. 建立空氣對流，排出悶熱：太陽下山後，可打開窗戶搭配風扇或循環扇，將室內積累的熱氣往外吹出，同時引入較涼的空氣，若房間有對角窗或門口，也可同時開啟，形成空氣流通路徑，加速換氣效果，這種方式比單純讓風扇對著人吹更有效，能更快降低室內悶熱感。

3. 睡前洗溫水澡幫助散熱：許多人會選擇洗冷水澡降溫，但其實反而可能讓身體更熱，建議以接近體溫略低3至4度的溫水洗澡，能幫助血管擴張、促進皮膚散熱，洗後體溫自然下降，更容易進入睡眠狀態。

4. 善用涼感寢具與局部降溫：睡眠時人體與床面長時間接觸，若寢具不透氣，容易累積熱氣，建議選擇棉麻、天絲等吸濕排汗材質，有助於維持乾爽，同時也可在睡前利用冰毛巾或退熱貼，敷在頸部、手腕等血管較集中的位置，加速血液降溫，達到更快散熱的效果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭判罰1.5億　TEL發布聲明
韓啦女神秘戀5年球員！閃婚認「有罪惡感」現況曝光
三蛇挺立交纏　罕見畫面曝
快訊／2檔半導體股提前開獎　年增率3991.87%
硬底子屋主放話「少200萬不收斡」　買方傻眼：該換房仲？
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暖化讓蚊子爆量竟從排油煙機飛進家中　植栽底部放海綿比蚊香有效

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

晚上太熱不好睡　4招不用開冷氣也能一覺到天亮

王俐人「真的直接脫給你」　律師讚1點：完全沒騙流量！人妻群力挺

常在「凌晨3點」突然醒來　原因曝！他勸別做2件事：再也睡不著

想長高別只靠轉骨方！醫揭「最強神招」　還有3事要避開

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

滿月宴「公婆出0元」想吞寶寶紅包！網一看噴爆：老公最雷

「網紅手搖飲陸續關閉？」他見1分店4月底掰　網吵翻：香港超多間

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

晚上太熱不好睡　4招不用開冷氣也能一覺到天亮

王俐人「真的直接脫給你」　律師讚1點：完全沒騙流量！人妻群力挺

常在「凌晨3點」突然醒來　原因曝！他勸別做2件事：再也睡不著

想長高別只靠轉骨方！醫揭「最強神招」　還有3事要避開

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

滿月宴「公婆出0元」想吞寶寶紅包！網一看噴爆：老公最雷

「網紅手搖飲陸續關閉？」他見1分店4月底掰　網吵翻：香港超多間

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

楊梅休息站事故遭指「工程未降低風險」　高公局：主因駕駛超速

詹姆斯G4手感不佳！僅命中2球　上次已是12年前仍效力熱火

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

溫蒂漫步魔力太強！　獲日本大咖爵士樂團「2度欽點合作」

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

每年多還 1 個月房貸，直接省下 5 年役期？網戰翻：忘了台灣還有這「兩件事」！

上海踩線團抵金門！小三通25週年迎新客源　盼兩岸旅遊常態化

快訊／台中女子墜落6公尺深溪橋身亡　身分待查　

《五福臨門》女星首談耳環貪汙風波！　落淚認「沒保護好家人」

見警上門不回應！新北通緝犯想逃「4F墜落」　臉部、下肢骨折慘死

台積內鬼案「TEL遭判罰1.5億」　公司：無組織性介入或機密外流

【洗澡一臉得意】台鐵區間車廂淹水 開門驚見裸男淋浴

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

統測數A首題「簡單到傻眼」引熱議　老師揭用意：測有沒有看題目

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

要放3天了！　連假天氣出爐

客報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉

訂位5人！客不爽喊「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

雲林企業喊弱雞勿試　一看全傻：只開29500元

國稅局公告「5/1沒上班」！網吵翻：很愛針對公務員

明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

18歲患者罹大腸癌3期！醫籲高風險族群快檢查

長榮航空釋出8大類地勤職缺　大學畢業起薪43K

老爸玩股票「5年噴掉一台保時捷」　她嚇壞求救！

澎湖機票「竟跟濟州島差不多錢」！男友反應驚呆她

大甲媽回鑾安座再破最晚紀錄

更多熱門

相關新聞

冷氣開機前少做1事：傷身傷荷包

冷氣開機前少做1事：傷身傷荷包

冷氣開機出現霉味？家電達人提醒，開機前若未清潔濾網與出風口，不僅影響空氣品質，還可能增加耗電量。掌握簡單清潔3步驟，有效提升冷房效率、降低電費支出。

中女中施工像蒸籠　學姐議員怒：別犧牲學生

中女中施工像蒸籠　學姐議員怒：別犧牲學生

中女中教室變蒸籠！校長遭控「沒同理心」校方澄清

中女中教室變蒸籠！校長遭控「沒同理心」校方澄清

明明才4月「有人開冷氣了嗎？」　網友洗版：很地獄

明明才4月「有人開冷氣了嗎？」　網友洗版：很地獄

電費太高？快檢查這3大耗電黑洞

電費太高？快檢查這3大耗電黑洞

關鍵字：

睡覺太熱冷氣

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面