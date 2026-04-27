驚悚瞬間！飛天彈弓盪到最高點「纜繩突斷裂」　座艙失控撞柱

▲遊樂設施纜繩斷裂，導致4人受傷。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

西班牙塞維亞（Seville）年度春季嘉年華驚傳意外，飛天彈弓遊樂設施「Steel Max」擺盪至最高點時，纜繩竟突然斷裂，座艙瞬間猛撞支柱，恐怖畫面全被旁觀民眾拍下。

《太陽報》報導，這款極限遊樂設施設計類似彈弓，可將雙人座艙彈射至91公尺高空，最高速度時速160公里，讓乘客體驗強烈加速度、5G衝擊、瞬間失重感與反覆的彈跳過程。

根據影片，「Steel Max」的座艙往高處擺盪時，其中一條金屬纜繩竟應聲斷裂，座艙劇烈甩動後，失控撞上支柱結構。現場民眾目睹，紛紛發出驚叫。

⚠️ Quatro pessoas ficaram feridas após o rompimento de um cabo em um brinquedo de parque de diversões durante a Feira de Sevilha, na cidade de Sevilha. O incidente ocorreu por volta das 20h20 de sexta-feira (24), na atração Steel Max, de estilo bungee.

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這起意外發生在當地時間24日晚間8時20分，共計造成4人輕傷，包括當時搭乘設施的2個孩子，以及被高空墜落碎片波及的2名地面人員。

目前國家警察與當地警方已第一時間展開調查，尚未公布事故肇因。西班牙緊急應變發言人表示，民防單位已封鎖管制該設施，「4名輕傷者已在現場接受即時救治，艙內2名兒童隨後送往醫療中心接受進一步檢查。」