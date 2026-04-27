全球軍事支出「飆到2.89兆美元」！　這3國就占一半

▲全球軍費持續成長。圖為愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（圖／美國陸軍）



記者吳美依／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）27日公布的最新報告指出，2025年全球軍事支出攀升至2.89兆美元，占全球GDP的2.5%。其中又以美中俄的軍費開支最高，光是這三國就占全球總額51%。

全球軍費狂飆 這三國最高

報告指出，去年全球軍事支出增長2.9%至2.89兆美元，不僅連續第11年成長，而且已達2009年以來最高，「考量到當前危機範圍，以及許多國家的長期軍費目標，這一波成長態勢料將持續至2026年以後。」

報告指出，美中俄合計支出高達1.48兆美元，美國以9540億美元位居榜首，中國與俄羅斯緊隨其後。

此外，推高全球軍費的最大動能來自歐洲，與去年相比大幅躍升14%，總額達8640億美元。隨著烏俄戰爭邁入第4年，兩國軍事開支均持續增加，歐洲北約成員國的年增幅更創下冷戰結束以來最高。

中東方面，以色列軍費因加薩戰事趨緩，去年小跌4.9%至483億美元。伊朗軍費則連續2年下滑，減少5.6%至74億美元。

未批准援烏 美軍費短期下滑

值得注意的是，儘管美國軍費支出全球第一，但實際上縮水了7.5%，主因是尚未批准對烏克蘭的新軍事財政援助。過去3年，美國援烏金額累計已達1270億美元。

不過SIPRI研判，「美國軍費下滑很可能只是短暫現象」，美國國會已核准的2026年度支出已逾1兆美元，2027年更有可能進一步攀升至1.5兆美元。