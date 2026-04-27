楊梅休息站事故遭指「工程未降低風險」　高公局：主因駕駛超速

▲去年1月一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4傷。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

去年1月一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4傷，運安會調查直指，交通工程未能緩和風險。高速公路局表示，此事故肇因為駕駛人可能啟用ADAS功能，未注意車前狀況且嚴重超速行駛，該路段交通設施均符合規範。

運安會調查報告指出，由於五楊高架段南向終點內外車道皆為直線車道，內側車道直接銜接穿越性匝道，外側車道直接銜接楊梅休息站入口匝道，駕駛人較不易察覺自身已進入匝道。此外，駕駛人以時速100公里行進，需在短時間內觀察密集出現的標誌、標線訊息，並隨即需判斷後續行駛路線，可能增加認知負荷。

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運安會表示，當駕駛人出現超速、過度依賴自動駕駛輔助系統或精神不濟等情形時，反應時間可能不足。另該短曲線末端至右側分隔島鼻端距離僅約20公尺，且匝道右側路肩寬度同為0.5公尺，整體道路幾何配置對車輛操作較為不利，交通工程設施也未能有效緩和風險。

針對此次事故，運安會建議高公局，於新建道路工程或重大道路設施改善計畫中，導入道路安全檢核機制，主動辨識道路規劃、設計交通安全潛在風險，如短曲線、路肩不足及動線複雜等，並透過道路幾何線形及交通工程設施等進行改善。

高公局指出，依運安會調查報告，此案事故直接肇因為駕駛人可能啟用ADAS功能，未注意車前狀況且嚴重超速行駛。高公局針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

高公局指出，該路段已於去年12月完成相關優化措施，後續將監視交通運作並將持續滾動精進相關措施。至於運安會報告所提導入道路安全檢核機制，目前於規劃設計階段，顧問公司已依公路路線設計規範檢核。

高公局也說，交通部已責由運輸研究所研議導入道路安全檢核機制，高公局將配合交通部核定機制辦理；另針對重大事故均由公警局及轄區分局與工務段辦理會勘及檢討會，確認現地設施是否有需改善或精進的地方，並據以辦理改善或精進作為。

運安會也建議交通部，加速導入道路安全檢核或道路安全檢查機制，明定道路交通系統工程各生命週期階段應進行安全檢查項目及相關規範並落實執行。另外，除對車輛製造商、代理商等汽車銷售端宣導先進駕駛輔助系統功能及限制外，也應將小客車租賃業納入相關宣導對象。