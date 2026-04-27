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高鐵嘉義站公益出擊　助七旬長輩體驗高鐵旅程

▲▼ 高鐵嘉義站深耕在地 助獨居弱勢長輩圓夢出遊 。（圖／嘉義高鐵站提供）

▲高鐵嘉義站深耕在地，助獨居弱勢長輩圓夢出遊 。（圖／嘉義高鐵站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司持續落實企業社會責任，致力於深耕在地、關懷偏鄉弱勢族群。高鐵嘉義站今（27）日特別協助嘉義縣「塭仔社區發展協會」20餘位平均年齡逾七旬的弱勢及獨居長者，展開一場驚喜的高鐵圓夢之旅。這群長輩首度搭乘高鐵前往左營，並在專人引導下，漫步於近期完成整建升級的蓮池潭景點，在徐徐微風中感受湖畔的嶄新風貌。

▲▼ 高鐵嘉義站深耕在地 助獨居弱勢長輩圓夢出遊 。（圖／嘉義高鐵站提供）

塭仔社區發展協會理事長楊東堯表示，協會平時照顧的長輩多為獨居或經濟條件拮据，生活範圍長年侷限於村里之間。非常感謝台灣高鐵公司的溫暖贊助，讓老人家有機會走出熟悉的生活圈。為了這趟期待已久的旅行，許多長輩今天清晨就起床梳洗，甚至換上平時捨不得穿的「壓箱寶」新衣，神采奕奕地前往高鐵嘉義站集合。

在高鐵站務人員的熱情引導下，長輩們順利通過閘門、登上列車。當車廂啟動，窗外嘉南平原的景緻飛逝而過，一位阿公開心地直呼：「活到這把年紀，沒想過還能搭上這麼高級的高鐵，真的揪甘心ㄟ！」逗趣的感言引來現場陣陣笑聲，阿公、阿嬤們臉上燦爛的笑容，為車廂增添了無比溫馨的氣氛。

▲▼ 高鐵嘉義站深耕在地 助獨居弱勢長輩圓夢出遊 。（圖／嘉義高鐵站提供）

高鐵嘉義站表示，台灣高鐵秉持「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，長期投入公益活動，希望透過便捷、平穩且舒適的旅程，幫助弱勢長輩開拓視野並增添人生珍貴回憶。未來，台灣高鐵將持續發揮企業力量回饋社會，讓這列疾馳的列車不只是交通工具，更是傳遞愛與希望的「幸福列車」。

▲▼ 高鐵嘉義站深耕在地 助獨居弱勢長輩圓夢出遊 。（圖／嘉義高鐵站提供）

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