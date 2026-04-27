陸「最強緝毒警」再次匿名獲獎　幼子畫「無臉男」爸爸藏洋蔥

▲「王警官」的孩子畫下「無臉」的爸爸英雄形象。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026年度青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎名單今（27）日公佈，其中，一名以「王警官」匿名獲獎的緝毒警引起外界關注。據了解，這名任職於雲南臨滄市公安局的緝毒警官因身分需嚴格保密，無法公開姓名與樣貌，就連他的孩子也只能畫出穿著帥氣制服的「無臉爸爸」，藉此表達父親在他心中的英雄形象。

《北京日報》報導，2026年度中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎評選結果，今天（27日）揭曉。據「公安部新聞傳媒」微信公眾號消息，名單中有一個特殊的名字——「王警官」。這是唯一不能公開真實姓名、不能露出真容的獲獎者。

▲雲南緝毒警「王警官」長期不能以真面目示人。（圖／翻攝北京日報）

這名「王警官」為雲南省臨滄市公安局禁毒支隊緝毒偵查大隊副大隊長，曾獲個人二等功2次、三等功2次及嘉獎5次。他自2006年從警以來，累計參與破獲毒品案件213起，抓獲犯罪嫌疑人156人，摧毀販毒集團11個，查獲各類毒品13噸，戰功彪炳，也成功阻止毒品流竄。

「王警官」勤務內容包括蹲點抓捕、追緝逃犯與「臥底」深挖線索，期間曾多次遭遇危險。他在2013年的一次行動中，警方圍捕販毒集團時，嫌犯駕車衝撞並持槍反抗，「王警官」衝上前奪槍，死死壓住槍管，險象環生，最終，該起案件共抓獲4名嫌犯，查獲冰毒5.09公斤。

另於2020年6月，他與同事鎖定一個盤踞境外的販毒集團，歷經5個月偵查與蹲守，期間幾乎未曾返家。直至該年12月完成抓捕行動後，才首次看到剛出生兒子的照片。

王警官在某次長時間執勤後返家休息，其幼子為他按摩並表示「爸爸抓完壞人就是我的超級英雄」，還畫了一幅未畫出臉部的「無臉男」圖畫，並稱「媽媽說不能畫臉，英雄要藏好」，反映出其身分需長期保密的無奈。