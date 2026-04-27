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大陸 大陸焦點 特派現場

一針面癱！ 上海少女整形「精靈耳」栓塞終身殘疾

▲▼ 大陸流行醫美「精靈耳」面癱 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸流行醫美做「精靈耳」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸醫美市場吹起一股畸形審美風潮，一種宣稱能顯臉小、修飾輪廓的「精靈耳」整形手術在社交平台走紅。這種透過在耳後注射玻尿酸或植入假體，強行把「貼面耳」撐成類似「招風耳」，背後隱藏著極大的醫療風險。多位大陸受害女性現身說法，甚至有人面癱，「愛美」讓她們陷入長達數年的劇痛，甚至付出終身殘疾的慘痛代價。

北京王女士在7年前接受「精靈耳」矽膠假體植入術，術後整整3個月因劇烈疼痛徹夜難眠。儘管適應7年，隨之而來的異物感始終如影隨形。

大陸中國醫學科學院整形外科醫院副主任醫師郭鑫診斷後驚覺，王女士耳後的皮膚被假體撐得「比紙還薄」，隨時可能頂破外皮導致感染。

郭鑫說，「她的耳廓打了好多玻尿酸，皮膚透亮，感覺搖搖欲墜的，說不准哪天破了玻尿酸流出來。即便現在進行修復或取出，耳朵也再難恢復到術前模樣。」

▲▼ 大陸流行醫美「精靈耳」面癱 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸出現許多個案都是醫美「精靈耳」導致面癱 。（圖／翻攝 央視）

王女士的遭遇並非最慘，上海第九人民醫院整復外科近期接診一名年輕女孩，在醫美機構注射「精靈耳」」，不幸引發耳基底栓塞。該患者不僅面部皮膚呈現暗紅色淤血伴隨劇痛，被填充劑精準「堵」在面部神經要道，導致神經缺血壞死，最終造成完全面癱。由於錯過最佳搶救時間，這名女孩現在連基本的表情動作都無法完成，日常生理活動深受影響。

上海第九人民醫院主治醫師許楓強調，耳部血管神經密集，屬於醫美操作的高風險區。一旦發生嚴重感染，耳廓軟骨會因細菌侵蝕而整個「液化」，失去支撐結構後，耳朵會萎縮變形，形成慘不忍睹的「公雞雞冠狀」。

大陸專家指出，耳部血管神經密集，解剖結構複雜，耳區填充劑注射和假體植入屬於醫美操作的高風險區。在狹小的空間內強行填充，無異於在神經叢中「埋雷」。醫學手段目前極難完全矯正受損變形的耳廓，愛美人士切勿盲目跟風，以免「美」夢變噩夢。

▼ 大陸醫生呼籲不要在耳朵施打來路不明東西。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 大陸流行醫美「精靈耳」面癱 。（圖／翻攝 央視）

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