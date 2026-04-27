柯志恩拋首波勞工政策　喊高雄育嬰留停津貼「80% →100%」

▲柯志恩提出首波勞工政策，承諾上任後將推動「育嬰薪資級距完全化」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著五月勞動節將至，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日正式發表「勞權之都」系列政策首波主打，針對高雄年輕家庭面臨的生養經濟壓力與職場心理安全議題，提出加碼補足育嬰薪資級距至100%、首創職場霸凌防治條例等具體改革方案。

針對減輕年輕家長的生養焦慮，柯志恩指出，現行中央政府提供的育嬰留職停薪津貼，僅提供投保薪資級距的8成薪資，這2成的薪資斷層，往往成為家長不敢生育或生子後經濟陷入困境的主因。

對此，柯志恩承諾上任後將推動「育嬰薪資級距完全化」，直接補足原本勞保津貼與薪資級距上限之間剩餘的2成缺口。她強調，這項補助是將育嬰津貼補足至「投保薪資級距的100%」，透過這項實質且財政可負擔的配套，確保年輕父母在育嬰期間不再面臨收入銳減的經濟壓力，從源頭打破「生子即減薪」的焦慮，吸引年輕家庭在高雄安心落戶。

在構築職場尊嚴防護網方面，柯志恩主張高雄應引領全國，首創地方級《職場霸凌防治自治條例》。她認為，中央《職安法》霸凌專章雖已三讀通過，但仍尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，接住每一位在職場受傷的勞工。該條例將編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

▲柯志恩首場政見會喊「13579」，強調0霸凌 。（資料照／記者賴文萱攝）

此外，市府將建置「職場霸凌調查專家庫」，納入工會代表與學者，規定企業調查小組之外部委員須從中指派，確保調查過程客觀公正。條例也將建立優良企業認證制度，讓友善職場與公共採購優先權掛鉤，並增設專章明定派遣與要派單位應負擔連帶責任，防止雇主透過勞務承攬規避霸凌防治義務。

柯志恩表示，政策不應只是冷冰冰的條文，更要有感於勞工的生活需求，從補足育嬰薪資級距到首創職場霸凌防治條例，她要用具體的政策執行力證明「這柯不一樣」。

柯志恩強調，高雄的進步不應建立在勞工的苦撐之上，她主張透過市府預算補貼與地方立法，打造一個工作不需犧牲尊嚴、成家不必付出沉重代價的城市，讓高雄真正成為勞工最堅實的後盾。