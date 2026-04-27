　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩拋首波勞工政策　喊高雄育嬰留停津貼「80% →100%」

▲▼拒絕職場霸凌！柯志恩喊讓高雄變反霸凌之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩提出首波勞工政策，承諾上任後將推動「育嬰薪資級距完全化」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著五月勞動節將至，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日正式發表「勞權之都」系列政策首波主打，針對高雄年輕家庭面臨的生養經濟壓力與職場心理安全議題，提出加碼補足育嬰薪資級距至100%、首創職場霸凌防治條例等具體改革方案。

針對減輕年輕家長的生養焦慮，柯志恩指出，現行中央政府提供的育嬰留職停薪津貼，僅提供投保薪資級距的8成薪資，這2成的薪資斷層，往往成為家長不敢生育或生子後經濟陷入困境的主因。

對此，柯志恩承諾上任後將推動「育嬰薪資級距完全化」，直接補足原本勞保津貼與薪資級距上限之間剩餘的2成缺口。她強調，這項補助是將育嬰津貼補足至「投保薪資級距的100%」，透過這項實質且財政可負擔的配套，確保年輕父母在育嬰期間不再面臨收入銳減的經濟壓力，從源頭打破「生子即減薪」的焦慮，吸引年輕家庭在高雄安心落戶。

在構築職場尊嚴防護網方面，柯志恩主張高雄應引領全國，首創地方級《職場霸凌防治自治條例》。她認為，中央《職安法》霸凌專章雖已三讀通過，但仍尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，接住每一位在職場受傷的勞工。該條例將編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩首場政見會喊「13579」，強調0霸凌 。（資料照／記者賴文萱攝）

此外，市府將建置「職場霸凌調查專家庫」，納入工會代表與學者，規定企業調查小組之外部委員須從中指派，確保調查過程客觀公正。條例也將建立優良企業認證制度，讓友善職場與公共採購優先權掛鉤，並增設專章明定派遣與要派單位應負擔連帶責任，防止雇主透過勞務承攬規避霸凌防治義務。

柯志恩表示，政策不應只是冷冰冰的條文，更要有感於勞工的生活需求，從補足育嬰薪資級距到首創職場霸凌防治條例，她要用具體的政策執行力證明「這柯不一樣」。

柯志恩強調，高雄的進步不應建立在勞工的苦撐之上，她主張透過市府預算補貼與地方立法，打造一個工作不需犧牲尊嚴、成家不必付出沉重代價的城市，讓高雄真正成為勞工最堅實的後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手遊每月虧百萬倒閉...玩家霸氣自己開公司接手
長榮航空釋出8大類地勤職缺　起薪43K
國1電動車4死　調查報告公布
金六結營長下令部隊播中共統戰片
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩拋首波勞工政策　喊高雄育嬰留停津貼「80% →100%」

T112步槍沒立「鐵瞄」？顧立雄、陸軍參謀長答不出來　徐巧芯翻白眼

李正皓爆柯文哲下一案　吳怡萱批司法追殺：廉政署該說明為何重查

柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議　陳佩琪：民進黨政府也曾拜託柯

陳水扁：祝沈伯洋化不可能為可能　為民進黨拿下第二位台北市長

贊同國民黨鞭刑公投？　民進黨團：看似有哏但要非常謹慎

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

1.25兆軍購白嗆「無菜單料理」　綠：哪項不重要？完整菜單早提出

盤點2028總統大選戰將「盧、韓、蔣」　鄭麗文：也很多人在問我

未派員出席彈劾總統聽證會　綠黨團：不陪這些公子在立院做政治表演

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

柯志恩拋首波勞工政策　喊高雄育嬰留停津貼「80% →100%」

T112步槍沒立「鐵瞄」？顧立雄、陸軍參謀長答不出來　徐巧芯翻白眼

李正皓爆柯文哲下一案　吳怡萱批司法追殺：廉政署該說明為何重查

柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議　陳佩琪：民進黨政府也曾拜託柯

陳水扁：祝沈伯洋化不可能為可能　為民進黨拿下第二位台北市長

贊同國民黨鞭刑公投？　民進黨團：看似有哏但要非常謹慎

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

1.25兆軍購白嗆「無菜單料理」　綠：哪項不重要？完整菜單早提出

盤點2028總統大選戰將「盧、韓、蔣」　鄭麗文：也很多人在問我

未派員出席彈劾總統聽證會　綠黨團：不陪這些公子在立院做政治表演

【廣編】吳淡如代言！遠東生技推微藻全營養新品　搶攻千億保健市場

Tizzy Bac被安排「香客大樓」大通鋪！　崩潰嚇傻連夜逃離

蘿莉塔認了「其實有產後憂鬱」 半夜收工獨自回家哭爆：大概持續1年

氣南韓高官洩密！美國限制共享北韓核設施資料　在野黨曝3月就異常

推土基發威！紗門「蹦幾勒」倒地　肇逃還回頭：我闖禍了嗎

長榮航空啟動今年第二波徵才計畫　招募8項不同職類地勤人員

在一起走上橋！婦參加淡江大橋遊行疑中暑嘔吐　成首例救護案

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

OpenAI傳2028年量產手機　分析師曝立訊可望成獨家設計製造夥伴

【遊樂設施意外】彈射式「人體彈弓」鋼索突鬆脫！乘客座艙墜

政治熱門新聞

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

沈伯洋戰台北有機會？Cheap翻數據揭台北人喜好

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

盤點總統大選戰將　鄭麗文：也很多人問我

沈伯洋換新髮型　鄭家純讚「福氣臉」長輩愛

最後一批28輛M1A2T戰車今抵台　108輛全數交付

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處回應了

呂禮詩嗨喊「解放軍準備好了」　退輔會痛斥：背叛國家！支持修法

更多熱門

相關新聞

駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處回應了

駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處回應了

我國駐美代表處爭議再起，繼先前爆出職場霸凌、濫花公帑等風波後，近日網路再流傳多項爆料，直指有官員涉嫌偷取衛生紙、甚至有高層為子女簽證問題對下屬施壓，引發外界關注。對此，駐美代表處回應，相關事件當時均已處置與調查，「沒有相關評論」，態度相當低調。

盧秀燕南下合體柯志恩　首站慈德宮拔樁意味濃

盧秀燕南下合體柯志恩　首站慈德宮拔樁意味濃

柯志恩週日合體盧秀燕　組「好媽媽連線」

柯志恩週日合體盧秀燕　組「好媽媽連線」

盧秀燕周末連衝北高　合體李四川、柯志恩

盧秀燕周末連衝北高　合體李四川、柯志恩

合體黃捷　賴瑞隆喊話柯志恩：妳身邊也有鄭麗文、傅崐萁可站台

合體黃捷　賴瑞隆喊話柯志恩：妳身邊也有鄭麗文、傅崐萁可站台

關鍵字：

勞工政策育嬰補助職場霸凌高雄市長柯志恩

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

台灣護照能放進手機！

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面