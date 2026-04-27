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長榮航空釋出8大類地勤職缺　大學畢業起薪43K

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空啟動第二波地勤招募。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

隨著新機持續交付、航網擴張，長榮航空宣布啟動今年第二波人才招募計畫，涵蓋8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，大學畢業起薪43,000元，即日起至5月3日開放報名。

長榮航空指出，此次招募職缺包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派／航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，大學畢業起薪43,000元，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。

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長榮航空表示，錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，有意報考者即日起至5月3日可至長榮航空網站報名。

另外，中華航空今年迎接全新787機隊，並持續引進A321neo及A350機型，全年於官方網站招募培訓機師，條件須具備中華民國國籍及國內戶籍，國內外公私立大學學士以上學位（不限科系背景）、2年內有效英文檢定成績，且通過民航局航醫中心甲類航空人員體檢標準，考試期程涵蓋航醫中心心理衡鑑、紙筆測驗、中英文面試及綜合評量等。

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