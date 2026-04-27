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港區監視系統立功！竹圍漁港深夜女子落海　岸巡及時救援

▲落海女子面部朝下，海巡人員入水搶救，運用長背板實施固定。（圖／海巡八隊提供）

▲落海女子面部朝下情況危急，海巡人員入水搶救，運用長背板實施固定。（圖／海巡八隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

北部分署第八岸巡隊竹圍安檢所值班人員於27日凌晨2時許，透過港區監視系統及敏銳的觀察力，發現竹圍漁港卸貨區有1名女子落海，立即通報派遣2車7人前往現場並立即入水救援，運用長背板實施固定，將落海女子拖帶上岸，幸呼吸、心跳均正常，惟意識不清由消防人員送醫救治。

▲▼將落海女子拖帶上岸，送醫救治。（圖／海巡八隊提供）

▲▼將落海女子拖帶上岸，幸生命徵象穩定，由消防人員送醫救治。（圖／海巡八隊提供）

▲▼將落海女子拖帶上岸，送醫救治。（圖／海巡八隊提供）

安檢人員於接獲通報1分鐘內即抵達現場，發現該女子於水面載浮載沉，且呈面部朝下狀態，情況十分危急，海巡人員見狀立即入水，並運用長背板實施固定，將落海民眾順利拖帶上岸。經消防人員初步檢視該民眾無明顯外傷且呼吸、心跳均正常，惟意識不清，後續由竹圍消防分隊緊急送往桃園敏盛醫院就醫。

北部分署第八岸巡隊呼籲，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員執行救援任務，確保民眾生命、財產安全。

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