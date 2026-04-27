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滿月宴「公婆出0元」想吞寶寶紅包！網一看噴爆：老公最雷

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻近日傻眼發文，他們準備下個月幫寶寶辦滿月宴，餐廳與蛋糕錢全由夫妻倆支付；怎料公婆竟表態，要全收婆家親戚的紅包，理由是「以後要回禮」，這讓她不禁想起，結婚時禮金也被公婆吞走，且從她懷孕到生產，兩老也完全沒關心，氣得她直呼「不要臉到不行。」

滿月宴一毛沒出！公婆喊「紅包全收」理由讓她氣炸

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網友在Dcard提到，下個月要幫寶寶辦滿月宴，老公近日轉達公婆的意思，表示婆家親戚送的滿月紅包他們要全收，因為之後要回禮；更讓她心寒的是，當初結婚時禮金就被公婆全拿，餅錢還是夫妻自掏腰包；如今寶寶滿月，餐廳與蛋糕費用依舊是他們承擔，而公婆一毛未付卻想搶紅包。

▲▼領紅包、包紅包、壓歲錢、過年紅包。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

生產沒關心、收錢搶第一！一寶媽氣到「咪咪冒冒」

原PO憤慨表示，從懷孕到生產，公婆從未給過一句關心或任何實質幫助，現在卻在紅包上算計得如此精明。她將此事告訴親生父母，父母雖表明會比照辦理（名義上收走再私下給她），但她仍為寶寶感到不平，認為這場屬於小孩的盛宴，最後小孩竟連一個明面上的紅包都拿不到，直言公婆的行為「真的是笑掉大牙」。

網友噴爆：老公才是最雷的！

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人將矛頭指向原PO老公，「妳老公怎麼會跟妳說啊，他應該聽到就直接回絕了，怎麼能到妳耳朵裡」、「很會算耶！老公還完整轉達給妳」、「公婆蕭貪就算了，遇到這種事不直接拒絕還轉達，妳老公真的也雷到不行」。

內行教應對：乾脆直接取消

對於如何應對這種「蕭貪」長輩，網友們也給出建議，「我就走惡媳婦路線，沒在跟公婆客氣的，希望妳態度堅定」、「妳說這樣太麻煩不辦了，親戚問原因就直接講公婆算太細妳覺得麻煩」、「聽過婚禮拿紅包，滿月紅包沒人在拿的，通常都是給寶寶」。

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