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吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

▲▼ 吹頭髮,吹風機。（示意圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在Dcard哀怨表示，室友起初大方表明，日用品、廚具都可以一起用；未料她長期使用下來，對方近日開始擺臉色、態度冷淡，讓她尷尬直呼，「是我的問題嗎？」文章曝光後，網友一面倒狠酸原PO，直言「原來真的有人會把客套話當真。」

室友大方說「可以用」　她頻繁借用踩雷了

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網友發文提到，入住初期，室友表現相當大方，告知吹風機、廚具甚至日用品都能共用，她也一直遵循這個「默契」；然而，最近她發現，只要用完沒馬上收好，或是使用頻率較高，室友就會露出不爽的神情，甚至態度轉冷。

她不禁困惑表示，對方從未明說不能用，導致她現在處於「不用顯得見外，用了又怕踩雷」的尷尬境地，「那現在這樣，是我沒分寸，還是她其實只是不好意思講清楚？」

一票人噴爆：不要當寄生蟲好嗎

針對原PO的疑惑，網友們絲毫不買單，紛紛吐槽「原來真的有人會把客套話、場面話當真」、「妳常常用到就要自己買啊，為什麼要一直用別人的東西」、「可以用、偶爾用、應急用，不是讓妳都用、頻繁用、一直用」、「人家客氣借給妳是禮貌，不是永久跟妳共用欸，不要當寄生蟲好嗎」、「真好笑，人家說給妳用，妳還真當成自己的在用」。

除了借用頻率問題，不少網友也質疑，原PO的使用習慣才是導火線，「妳應該是使用習慣很差吧，久了人家不開心很正常」、「她會做人，妳是爛人」。更有人直言，感情是互相的，既然用了別人的東西，也該買點零食或提供自己的東西回禮，而非單方面消耗對方的善意。

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