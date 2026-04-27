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常在「凌晨3點」突然醒來　原因曝！他勸別做2件事：再也睡不著

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲許多人都會半夜突然醒來。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

不少人都有半夜突然醒來，就再也睡不著的經驗。一名網友分享，看到一篇科學家對睡眠的說明後才知道，凌晨3點醒來不一定代表嚴重失眠，可能和人體睡眠週期有關，最重要的是，「醒來不要看手機，也不要看時鐘」，不然就會真的睡不著了。對此，許多網友都有類似經驗。

凌晨3點突然醒來

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網友在Dcard發文，常常在凌晨三點的時候醒來，一直以為是失眠問題，但最近看到科學網站《Science Alert》的研究後才知道，原來與睡眠循環、深眠轉淺眠的時間點有關。原PO坦言，一直懷疑自己有失眠問題，不過，在了解這是正常生理機制後，就沒那麼困擾了。

睡眠週期進入淺眠較容易醒

根據研究內容，成人的睡眠是由幾個90到110分鐘的循環組成，每次循環結束後進入淺眠階段，就容易出現短暫醒來的情況，凌晨3點剛好是「深眠轉為淺眠」的過渡時間，因此不少人會在這個時間點突然醒來。

醒來別看手機、時鐘

而這個時段，體內的皮質醇也會逐漸升高，身體也會進入備戰狀態，任何一點風吹草動，或腦中冒出雜念，都會讓人瞬間清醒。原PO指出，這時間醒來，絕對不要看手機也不要看時鐘，「大腦一旦接收到刺激，就會以為該工作了，然後就會真的睡不著了，專家說固定起床時間比強迫早睡更有用。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「可是有時候醒來就會想尿尿！我怕開燈會睡不回去，常常抹黑去廁所」、「我都四點，以為是餓的比較晚」、「12點睡，5點半自己醒來然後就睡不著了」、「我常在04：44左右醒，總覺得不太吉利」、「人家是三點自動起來，我是三點都還沒睡」。

不過也有網友指出，「其實這是壓力太大的表現，說實話，以醫學的角度確實是失眠的問題，表示你平時基準的皮質醇（壓力荷爾蒙）就偏高，三點左右皮質醇一上升就超過起床的臨界值了，正常來說，應該是皮質醇漸漸上升，直到六七點最高峰點醒來」。

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