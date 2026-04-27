高雄白車詭撞路邊車翻覆！後方物流車遭波及...司機氣炸開譙

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今（27）日上午發生一起翻車車禍！一名吳姓男子駕駛白色自小客車，自述為了閃車，竟直接撞上路邊停車格內的車輛，強大的撞擊力道讓吳男的車瞬間翻覆，還波及到後方林姓男子駕駛的物流車，讓林姓司機氣得開譙髒話。

▲白色自小客車撞上路邊車輛，四輪朝天翻覆。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在27日上午11點10分，警消獲報，鳳山區文龍東路發生交通事故，救護人員趕抵現場時，發現一名27歲吳姓男子頭部、手部多處擦挫傷，經初步處置後，吳男表示要自行就醫治療。

警方調查，當時吳男駕駛白色自小客車，沿文龍東路慢車道由東向西直行時，自述為了閃車而未注意車前狀況，撞擊停放於路邊停車格內的另一部白色轎車左後車尾，導致吳男的車輛翻覆後，波及到同向快車道上、56歲林姓男子行駛的物流車。

▲▼物流車司機直擊翻車瞬間，被波及後氣炸罵髒話。（圖／記者許宥孺翻攝）



根據物流車行車紀錄器畫面顯示，當時吳男駕駛的白色自小客車原本行駛於文龍東路慢車道，速度雖不快，但在未減速的情況下，右前車頭突然撞上路邊停車格內的轎車，吳男的車翻覆過程中，再波及到物流車，林姓司機反應不及，下意識飆罵髒話。

警方現場對吳男、林男進行酒測，均未檢出酒駕行為，警方初步研判，事故肇因為吳男未注意車前狀況，但確切的肇事責任仍有待交通大隊進一步釐清。