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陸景區「核載」12人翻譯成「nuclear loading」　遭諷：核動力觀光船

▲浙江南潯古鎮景區遊船告示牌出現「超糗翻譯」。（圖／翻攝上游新聞）

▲浙江南潯古鎮景區遊船告示牌出現「超糗翻譯」。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江AAAAA級景區湖州南潯古鎮近日被遊客發現，一處觀光船售票告示牌上竟出現「超糗翻譯」。告示牌將「核載12人」誤譯為「nuclear loading 12 people」，引起不少網友揶揄，更遭遊客調侃難道是「核動力觀光船」，讓人讚嘆「國之重器」隱藏於民間。對此，景區今（27）日表示，已核實情況，將進行整改。

《上游新聞》報導，近日，有遊客在浙江湖州南潯古鎮景區發現一處電動觀光船售票告示牌的英文翻譯，將「核載12人」中的「核載」翻譯為了nuclear loading（核能裝載），戲稱其為「核動力觀光船」。

▲南潯古鎮內的遊船。（圖／翻攝上游新聞）

▲南潯古鎮內的遊船。（圖／翻攝上游新聞）

南潯古鎮景區工作人員回應稱，已經核實相關情況，會進行整改。至於發現翻譯謬誤的上海遊客則透露，自己在南潯古鎮遊玩時，發現景區觀光船售票牌上的英文翻譯出現烏龍，將「核載12人」誤譯為「nuclear loading 12 people」（12人核能裝載），將此情況發佈至網路上後，還引起網友們熱議。

據悉，該處是由浙江南潯古鎮旅遊發展有限公司管理，負責經營徐家弄碼頭至寶善河碼頭之間的電動觀光船。告示牌標示票價、購票時間與發船規則，包括「滿8人以上或20分鐘發船，核載12人，包含老人和嬰幼兒」等內容，但英文翻譯將交通術語「核載」誤譯為與核能相關的「nuclear loading」，讓人產生誤解。

有網友回覆稱，該錯誤可能源於電腦翻譯，並認為「核載12人」較合適的英文應為「maximum capacity is 12 passengers」。

南潯古鎮景區工作人員表示，將由碼頭端確認實際情況，並因需求重新製作售票牌，整改進度可能耗費些許時間，過去也未接曾獲類似反映。

公開資訊顯示，湖州南潯古鎮為大陸國家5A級景區，也是中國貫穿南北的大運河重要組成之一，曾於2014年列入世界文化遺產名錄，是當地極為重要的旅遊觀光資源。

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