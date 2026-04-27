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T112步槍沒立「鐵瞄」？顧立雄、陸軍參謀長答不出來　徐巧芯翻白眼

▲▼國防部作戰及計畫參謀次長室次長連志威答詢徐巧芯。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲連志威答詢徐巧芯。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（27日）就國軍新量產的T112新式戰鬥步槍，詢問為何憲兵演訓時，即使沒有配戴「3鏡」，卻連鐵瞄都沒有打開。但國防部長顧立雄答詢時搞不清狀況，笑回「我不太理解」；陸軍參謀長陳建義也說，他看不出哪裡有問題，「我不知道這個要表述是什麼」。最後，由國防部作戰及計畫參謀次長室次長連志威救駕回應，因為剛接裝，所以這是訓練問題，沒有把標準的相關配置配到定位。

國軍T112新式戰鬥步槍搭配「TS112式近戰瞄準鏡」、「TS112式反射式內紅點瞄準鏡」及「TS112式步槍雷指器」等「3鏡」。但臉書粉專「山姆小叔」日前秀憲兵持T112戰鬥步槍演訓照表示，沒有瞄具（也就是3鏡）連鐵瞄（瞻孔及準心）都沒打開，不知道瞄具是不是又收到庫房裡了。

徐巧芯27日就此在立法院外交國防委員會提出質詢，並以配備TS112式反射式內紅點瞄準鏡的T112新式戰鬥步槍，詢問顧立雄兩張照片的差別。徐巧芯指出，她在審查預算時提到希望T112步槍都配上瞄具，可是你們覺得有成本問題，但沒有瞄具下還是有鐵瞄（粉紅圈處），所以在使用時應該立起來。徐巧芯詢問顧立雄是否知道兩張照片的差別，然顧立雄先說「你現在是說現在槍口往下是不是？」後經徐再次說明，顧笑回「我不太理解」。

徐巧芯強調，演習視同作戰，為什麼T112沒把鐵瞄立起來？陳建義說，從圖上他不能理解，因為前面鐵瞄是準心、後面是瞻孔，而瞻孔又分為兩段式，可是他從圖上沒辦法看到鐵瞄有沒有立起來。徐巧芯追問，作戰時候，這樣是標準做法嗎？陳建義表示，他看不出哪裡有問題，「我不知道這個要表述是什麼」，瞻孔要調整才會降低，怎麼降，會有個高度；傳統瞄準是準心透過瞻孔，一個槍的設計上，不會有準心跟瞻孔沒有立起來的問題，但如果真的有不對，就來加強訓練，「但圖上我沒辦法理解」。

不過，連志威回應，委員指證的，的確是訓練問題，因為裝備是新接裝。徐巧芯接著說，那剛剛說一切如常是怎麼回事？徐也嘆氣並翻了個白眼。連志威表示，第一、剛接裝後，這是訓練問題，沒有把標準的相關配置配到定位；第二、每一把都要配3鏡，因此未來配備完後，就不是運用瞻孔去基本射擊，希望強化官兵基本戰，這也是部長今年所要求的，每把槍包含T91步槍，未來都會隨年度建案，每把都會配3鏡。

軍備局長林文祥中將會中也提到，最好每一把T112戰鬥步槍都配有3鏡，等118年時候，全部8萬多把都會有3鏡，因為有新建案，現在做第二階段，包含後備，有一些東西，只要共軌，例如T91步槍，也會配備。

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