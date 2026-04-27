傳說能起死回生！深山驚見300多株「幽冥之花」

記者任以芳／綜合報導

河南信陽新縣卡房鄉的深山密林中，近日由當地村民意外發現一處大規模的神祕植物群落，經常出現武俠小說裡，在民間被稱為「幽冥之花」。當地相關單位前往考察，確認就是大陸近危級珍稀植物「水晶蘭」。

綜合陸媒報導，河南信陽深山首次大規模瀕危珍稀植物水晶蘭，通體雪白晶瑩如「幽冥之花」，其密集程度與生長態勢在區域內極為罕見。經當地林業工作人員詳細統計，該群落數量超300株，是信陽地區「首次」發現的大規模水晶蘭集中分布區，也是河南省內較為「罕見」的瀕危植物群落。

▲大陸河南信陽發現幽冥之花 。（圖／翻攝 中新社）

根據現場觀測的水晶蘭群落集中生長在原始密林陰濕處，裡林木茂密、空氣濕潤、腐殖層深厚，人為干擾較少，為水晶蘭生長提供了絕佳的自然環境。

植株高度在10至30釐米之間，莖乾直立、肉質飽滿，花瓣呈筒狀鐘形，通體雪白、晶瑩剔透，宛如白玉雕琢的精靈，在幽暗的林間散髮著獨特光澤，長勢十分優良。

當地林業專家介紹，水晶蘭隸屬杜鵑花科水晶蘭屬，並非蘭科植物，獨特的外形和生長習性，被民間稱為「幽冥之花」「幽靈草」，經常出現在武俠小說中，被賦予「起死回生」的傳奇色彩，成為極具神秘感的珍稀植物。

更稀有的是，水晶蘭每年僅40多天露出地表，完成開花結果的生命周期，其餘300多天均隱匿於地下，與共生真菌共同蟄伏，很難被人發現。它獨特之處是生長習性與普通植物截然不同，全株無葉綠素，無法進行光合作用，需依靠與土壤中的真菌共生，從腐殖質中獲取營養。

▲ 水晶蘭對生長環境要求十分嚴苛。（圖／翻攝 環球網）

根據《中國生物多樣性紅色名錄》與《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》記載，水晶蘭屬於近危級別，對生長環境要求極為苛刻，只在空氣潔淨、濕度適宜、腐殖層深厚的原始林區存活，人工引種培育難度極大。

新縣林業局野生動植物保護站負責人王芳指出，這是新縣境內首度發現如此大規模的水晶蘭群落。這批植物分佈於卡房鄉人跡罕至的原始林地，300多株植株長勢優良、密集叢生，顯見該海域的原始生態系統保存極為完好，也為自然科學研究提供珍貴素材。