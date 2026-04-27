懷疑被監控怒告長官求償20萬吞敗　高雄警上訴「沒繳錢遭駁回」

▲高雄市警察局 。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某分局一名偵查隊巡官懷疑遭長官「監看一舉一動」，氣得提告求償20萬元，他指控偵查隊長違法調閱監視器侵犯隱私，不過法院審理後認定，隊長是奉命辦事、程序合法，最終判巡官敗訴，巡官上訴後，卻因沒繳裁判費而遭駁回。

判決指出，這名巡官任職於南高雄某分局偵查隊，因2024年間遭檢舉涉及勤務紀律問題，分局於2025年1月展開調查。偵查隊長依指示，請同仁調閱2024年11月20日至12月26日間的駐地監視器畫面，範圍涵蓋辦公室、電梯及停車場等處。

巡官對此相當不滿，質疑監視器設置原本是為維護安全與保障隱私，且調閱應經嚴格核准程序，隊長卻疑似未依規定擅自調取影像，形同監控個人行蹤，怒控侵害隱私與個資權益，提告求償精神慰撫金20萬元。

不過偵查隊長在庭上強調，巡官先前曾向警局檢舉相關事項，經調查並無違法，他此次調閱監視器是奉分局長指示且經核准，並非針對特定個人進行監控。

法院勘驗相關資料後認定，監視器畫面雖屬個資範疇，但隊長調閱程序確實經分局長核准，申請事由也明確載明為「因應檢舉事件」，且調閱後未發現異常，也未將影像外流或另作他用。

法官指出，相關規定並未禁止為查核員警勤務狀況而調閱駐地監視器，且隊長並無濫權或違法情形，難認侵害隱私，最終判巡官敗訴。

更戲劇的是，巡官不服提起上訴，卻未依規定繳納4200元裁判費，導致上訴程序不合法，高雄地院直接裁定駁回，全案仍可抗告。